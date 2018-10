Cristiano Ronaldo da record… anche sui social! Spodestata la ‘regina’ di Instagram Selena Gomez : Cristiano Ronaldo diventa il più seguito di Instagram: con più di 144 milioni di follower, il calciatore spodesta Selena Gomez Con 144.345.000 follower contro i 144.324.000 di Selena Gomez, , Cristiano Ronaldo spodesta dal ‘trono di Instagram’ la cantante statunitense. Da qualche giorno, grazie al seguito ricevuto per le sue mirabolanti prestazioni sul campo, CR7 è diventato il più seguito del social network. La vicenda dello ...

Inter - Luisito Suarez a Tiki Taka svela un clamoroso retroscena su Cristiano Ronaldo : Puntata sempre più scoppiettante quella della trasmissione Tiki Taka, sale la temperatura quando Auriemma parla prima dell’Inter e poi della Juventus. Poi la parola passa a Luisito Suarez, ex calciatore dell’Inter e Pallone d’Oro: “l’Inter oggi ha vinto con grande facilità, ha dato la sensazione di essere una grande squadra e che può dare noia alle altre squadre esclusa la Juventus, Radu andava espulso. ...

Cristiano Ronaldo ‘sbarca’ in Calabria : CR7 pronto ad aprire un hotel a Tropea : Cristiano Ronaldo ha deciso di aprire un hotel in Calabria, il calciatore della Juventus investe a Tropea! Cristiano Ronaldo può vantare una catena di hotel a suo nome. In collaborazione con Pestana Group CR7, il calciatore ha aperto una serie di strutture alberghiere in giro per l’Europa. Oltre all’albergo nella capitale di Madeira dove è cresciuto, Cristiano Ronaldo possiede un hotel a Lisbona e si appresta ad aprirne un ...

Cristiano Ronaldo - la vita devastata per le accuse di violenza sessuale : 'Mai visto mia madre così sconvolta' : Cristiano Ronaldo ha risposto con un'intervista a France Football alle accuse di violenza sessuale che gli sono state rivolte da Kathryn Myorga . L'attaccante della Juventus ha spiegato quali sono ...

Cristiano Ronaldo : "Alla Juve non per soldi. Pallone d'Oro? Lo merito io" : Cristiano Ronaldo , passo dopo passo, si sta prendendo anche la Juventus. Il fuoriclasse di Funchal sta trascinando i bianconeri in campionato e in attesa che lo faccia anche in Champions League, vero ...

Cristiano Ronaldo : "So chi sono e cosa ho fatto - la verità verrà fuori un giorno. Ho dovuto spiegarlo alla mia famiglia" : Intervistato da France Football il fenomeno portoghese nega le accuse di stupro e ribatte: "Chi mi critica, trasforma la mia vita in un circo, vedrà". Espone le sue verità ad una delle più celebri riviste calcistiche del mondo, la stessa che ha istituito il pallone d'oro per cui CR7 anche quest'anno è uno dei più papabili.Secondo quanto raccontato da Kathryn Mayorga l'attaccante della Juventus e della nazionale ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juve perché al Real non più considerato' : Roma, 29 ott., askanews, - 'Non sono venuto alla Juve per i soldi. Ma al Real Madrid non ero più considerato come prima'. Cristiano Ronaldo si confessa a alla rivista francese, France Football, ...

Ecco perché Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real : Roma, 29 ott., askanews, - 'Non sono venuto alla Juve per i soldi. Ma al Real Madrid non ero più considerato come prima'. Cristiano Ronaldo si confessa a alla rivista francese, France Football, ...

Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro - CR7 torna a parlare : “dalla mia compagna alla mia famiglia - ecco cosa ho dovuto fare” : Cristiano Ronaldo torna a commentare le accuse di stupro: le parole dell’attaccante portoghese della Juventus “È chiaro che questa storia interferisce con la mia vita. Ho una compagna, quattro figli, una famiglia cui sono molto legato. Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare“. Cristiano Ronaldo torna così, in un’intervista a France Football, sulle accuse che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga. ...

Cristiano Ronaldo Alla Juve perché mi ha voluto davvero. Accuse stupro La verità verrà a galla : TORINO - 'Se avessi voluto firmare per un club per soldi sarei andato in Cina, dove mi offrivano il quintuplo. Non sono venuto Alla Juve per soldi, guadagnavo lo stesso a Madrid se non di più. La ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punge Perez : 'Vi spiego perché ho lasciato il Real. Merito il Pallone d'oro' : Andare oltre i propri limiti, sempre. La ricerca della perfezione è uno dei motivi per cui Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti di sempre. Una consapevolezza che non ha più bisogno di ...

Cristiano Ronaldo comanda la Juventus : Il paradosso è che il migliore Ronaldo ancora non l'abbiamo visto. Eppure, anche questo CR7 un po' così, e cioè relativamente poco esplosivo, senza cambio di passo e talvolta un po' assente dalla ...