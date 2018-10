Crescita & bluff Il pil a zero sgonfia la manovra sovranista

Standard & Poor’s : «Rating confermato ma la manovra frenerà la Crescita» Una (mezza) buona notizia per il governo : E’ arrivato in serata l’atteso parere dell’agenzia di rating. Non c’è stato il downgrade, l’Italia resta a BBB. Secondo l’agenzia la manovra indebolisce la crescita e alla fine il deficit sarà del 2,7 e non del 2,4

Standard & Poor’s : «Rating confermato ma la manovra frenerà la Crescita» Palazzo Chigi : «È un freno al deficit» : E’ arrivato in serata l’atteso parere dell’agenzia di rating. Non c’è stato il downgrade, l’Italia resta a BBB. Secondo l’agenzia la manovra indebolisce la crescita e alla fine il deficit sarà del 2,7 e non del 2,4

Tria : 'manovra di Crescita e di calo debito-Pil - senza austerity'. Ma S&P taglia ancora stime : Alla vigilia della presentazione della nota di aggiornamento al Def, il ministro dell'economia Giovanni Tria interviene al convegno "Meno tasse per crescere" di Confcommercio, parlando praticamente dello spirito della manovra, i cui numeri saranno più chiari nelle prossime ore. Il ...

HT&T : realtà in Crescita in gara ai Google Awards : L'agenzia di Pontedera specializzata nello sviluppo del commercio tramite le piattaforme web è nell'elenco delle società europee che saranno in nomination a ottobre a Dublino