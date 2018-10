CR7 è il più seguito su Instagram | superata Selena Gomez

CR7 'Real non mi considerava più' : ANSA, - PARIGI, 29 OTT - "Dentro il Real Madrid, soprattutto da parte del presidente, sentivo che non mi consideravano più come all'inizio...la verità è che Florentino Perez mi voleva, ma al tempo ...

Empoli-Juve - Allegri in conferenza : "CR7 in campo. Dobbiamo segnare di più" : "Domani Cristiano Ronaldo giocherà. Dybala è migliorato nella condizione fisica ma non è ancora al top. Sczesny titolare". Massimiliano Allegri dà qualche indizio di formazione alla vigilia della ...

Gigi Simoni : “Ronaldo il fenomeno più completo di CR7” : Gigi Simoni non ha dubbi: “Il mio Ronaldo era molto più completo, imprevedibile di Cristiano Ronaldo”. Questo il chiaro messaggio dell’ex tecnico dell’Inter in un’intervista esclusiva realizzata da “Sportnews.eu”. Lo storico allenatore nerazzurro ha colto l’occasione per esprime anche il suo punto di vista anche sull’imminente derby di Milano. Chiaro focus anche sulla lotta scudetto, ...

Juventus - Dybala : 'Non c'è una squadra più forte di noi. Messi e CR7 extraterrestri' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'argentino non ha nascosto il suo desiderio europeo: " Già lo scorso anno per la Champions avrei sacrificato lo scudetto . Ora le aspettative sono cresciute ...

CR7 influencer anche in mutande : “Un suo post vale più di uno della Nike” : Il marchio di intimo di Cristiano Ronaldo arriva anche in Italia: sarà distribuito da Yamamay in oltre 500 negozi. L'articolo CR7 influencer anche in mutande: “Un suo post vale più di uno della Nike” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve : Bernardeschi più pericoloso di CR7. Napoli : Hamsik è un'incognita : Una bella analisi de La Gazzetta dello Sport dimostrava che la Juve ha un'altezza, 185 contro 181, e un peso medi, 80 a 74, superiori. Premesso e ribadito che il calcio non è la boxe o la lotta, ...

Juventus - Allegri : 'Conta molto più per loro. CR7 va servito meglio' : Sul piano della classifica lo scontro diretto di domani conta molto più per loro che per noi, ma siamo solamente all'inizio della stagione'. Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli. '...

'CR7? Per me Higuain più forte al mondo' : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 22 SET - "In Serie A è più determinante Ronaldo o Higuain? Alleno Higuain quindi per me ora è l'attaccante più forte al mondo". Così Rino Gattuso, che non disdegna la definizione di Milan dipendente dall'argentino. "E' uno che fa gol e dobbiamo sfruttarlo al massimo, è un campione" ha detto l'allenatore rossonero alla ...

Juventus news - Agnelli : "Prendiamo il prossimo CR7 - ma più giovane" : Il presidente bianconero fa sognare i tifosi: dopo Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora si prepara a un altro "colpo del secolo"

Real Madrid-Roma - Sergio Ramos : 'Ancora fame di vittorie. CR7? Siamo più squadra senza di lui'. Poi attacca Griezmann : Ancora tanta fame di vittorie per il Real Madrid, come assicurato dallo stesso Sergio Ramos in un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Credo che nessuno si stanchi mai di vincere " ha assicurato il ...

Real Madrid-Roma - Lopetegui : 'Giallorossi più forti dell'anno scorso - noi possiamo vincere ancora'. E su CR7… : A caccia del quarto titolo consecutivo: inizia una nuova avventura del Real Madrid in Champions League. Un'era tutta nuova quella dei Blancos, che dopo aver trionfato nelle ultime tre edizioni della ...

Champions League - Manolas tiene alta la concentrazione : “Dobbiamo cambiare atteggiamento - il Real senza CR7 è più squadra” : Intervistato da Marca, Kostas Manolas ha parlato del momento che sta vivendo la Roma, ancora lontana da quanto messo in evidenza nella passata stagione: “Il problema non è la difesa o l’attacco, è questione di atteggiamento. Dobbiamo difendere tutti e attaccare tutti. Domani sera affronteremo il Real e non possiamo permetterci di ripetere le prestazioni delle ultime gare. Giochiamo contro i campioni ed è già difficile così. Dobbiamo ...

Real Madrid - Lopetegui : "Roma più forte dell'anno scorso. CR7? Penso a chi è qui" : Julen Lopetegui domani debutta in Champions sulla panchina della squadra che è campione d'Europa da 843 giorni: 'Orgoglio, responsabilità ed emozione sono le parole giuste per dire come mi sento di ...

Effetto CR7 - la Juve tratta con Adidas una sponsorizzazione più ricca : Lo scrive il Financial Times, che cita fonti vicine alla trattativa. Possibile anche un miglioramento dell'accordo economico con FCA-Jeep L'articolo Effetto CR7, la Juve tratta con Adidas una sponsorizzazione più ricca è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.