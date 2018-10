Cos’è la pillola estroprogestinica | come funziona ed efficacia

dilei

(Di martedì 30 ottobre 2018) Laè un metodo anticoncezionale a base di ormoni, studiato per le donne. Questo farmaco consente di evitare gravidanze indesiderate e contiene al suo interno due ormoni femminili. Laè composta dunque da un estrogeno, che solitamente è l’etinilestradiolo, e da un progestinico, che può essere il levonorgestrel o il gestodene. A seconda delle quantità di ormoni presenti nella formulazione e del tipo di molecole che vengono scelte, laanticoncezionale può avere caratteristiche differenti. Ad oggi sul mercato sono disponibili tre categorie fondamentali: lamonofasica (o a dosaggio fisso), in cui si trova la stessa quantità di ormoni, labifasica (o a dosaggio variabile in due fasi), caratterizzata da un estrogeno a dosaggio fisso e un progestinico assunto tramite due dosaggi diversi. Infine troviamo latrifasica (o a ...