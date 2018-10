Cosa è successo a Latina durante i funerali di Desirée : E' stato un appello all'unità e alla solidarietà l'omelia del parroco della Chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina, dove si sono svolti i funerali di Desirée Mariottini, la ragazza trovata morta in uno stabile nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. "Il paradiso esiste, non ne abbiamo fatto un raccontino per bambini. Questa stella è volata in cielo e il Signore le apre ...

Beautiful anticipazioni : Hope scopre Cosa è successo tra Liam e Steffy : Katherine Kelly Lang, Thorsten Kaye Mentre la crisi tra Liam e Steffy, al momento, non trova soluzioni, a Beautiful ci pensano i soliti Brooke e Ridge a portare l’amore. I due hanno deciso di anticipare il loro matrimonio proprio per dare un esempio ai loro figli. Tutti i dettagli nelle nostre anticipazioni. Beautiful anticipazioni: da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018 Ridge (Thorsten Kaye) va a trovare Liam (Scott Clifton) e gli ...

Fedez - il rapper minacciato di morte. Cosa è successo : Fedez minacciato di morte. La faccenda per il rapper si complica. Ma, per chi si fosse perso le puntate precedenti e non sapesse Cosa sia successo, è d’obbligo un riassuntino. Poco tempo fa è stato il compleanno di Fedez e, visto che ormai anche se è molto giovane, nella sua vita ne ha fatte di tutti i colori, stavolta ha voluto festeggiare in modo diverso. Così, oltre ad aver festeggiato nell’intimità di casa sua con la moglie Chiara Ferragni e ...

Empoli-Juventus - il clamoroso retroscena : ecco Cosa è successo nello spogliatoio dei bianconeri : Si è giocato un turno molto importante valido per il campionato di Serie A, nella giornata di sabato è scesa in campo la Juventus che ha riscattato il pareggio della scorsa settimana contro il Genoa, partita difficile per gli uomini di Massimiliano Allegri e risolta dal solito Cristiano Ronaldo con una doppietta, fantastico il secondo gol. Ottima prestazione per l’Empoli che è andato vicino all’impresa e che si era illuso dopo ...

Milan - furia Gattuso contro il quarto uomo : ecco Cosa è successo a San Siro [VIDEO] : Nonostante la vittoria contro la Sampdoria, Gennaro Gattuso ha trovato modo per contrariarsi nel finale di gara. Il tecnico dei rossoneri, infatti, si è infuriato per l’eccessivo prolungamento del recupero: il direttore di gara Maresca aveva assegnato quattro minuti di recupero, però il match è finito oltre trenta secondi dopo. Per questo motivo, al fischio finale Gattuso ha sbroccato scagliandosi contro il quarto uomo Pasqua, ...

GF Vip : Elia Fongaro piange - senza lacrime? - per colpa di Cecchi Paone e Ela Weber. Guada Cosa è successo (VIDEO) : I nuovi ingressi al Grande Fratello Vip hanno già smosso le dinamiche e se Maria Monsè continua la sua lotta alla Marchesa d’Aragona (nonostante sia uscita), Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber ieri hanno... L'articolo GF Vip: Elia Fongaro piange ,senza lacrime?, per colpa di Cecchi Paone e Ela Weber. Guada cosa è successo (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi scoppia in lacrime : la rivelazione sulla malattia - ecco Cosa è successo : Emozione e lacrime per lo chef Andrea Mainardi che scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip . E' successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del ...

La Terra respira in questo inquietante VIDEO girato in una foresta del Québec : ecco Cosa è successo : La foresta è contrariata. Gli alberi oscillano, il vento soffia ed enormi parti di Terra si gonfiano e sgonfiano come sollevate da una gigantesca coppia di polmoni presenti sotto al terreno. ecco cosa viene subito in mente guardando un VIDEO che sta facendo il giro del mondo sui social media e che vi riproponiamo in fondo all’articolo. Registrato in una foresta di Sacre-Coeur, in Québec (Canada), il VIDEO mostra una scena eccezionale: sembra che ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi in lacrime : la rivelazione sulla malattia - ecco Cosa è successo : Emozione per Andrea Mainardi in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip . E' successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del Cuoco ai tempi di Antonella ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi in lacrime : ecco Cosa è successo : Andrea Mainardi in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip . E' successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del Cuoco ai tempi di Antonella Clerici, si è ...

GF vip - lite Ilary Blasi-Corona : ecco Cosa è successo 13 anni fa : "Ti rendi conto di cosa hai fatto 13 anni fa, quando stavo per sposarmi ed ero incinta del primo figlio?". Così la conduttrice del Grande Fratello vip, Ilary Blasi, a Fabrizio Corona durante lo show. ...

Ciclismo - a tutto Martinelli : “Tour 2019 adatto a Nibali - ma credo opti per il Giro. Aru? Non so Cosa gli sia successo” : Giuseppe Martinelli ha parlato della prossima stagione, soffermandosi sugli obiettivi che Nibali e Aru dovranno cercare di raggiungere Cinque Giri, due Tour de France e una Vuelta di Spagna. Non si può dire che Giuseppe Martinelli abbia vinto poco, anche se ancora tutto ciò non gli basta. La passione per il Ciclismo è così forte da tenerlo ancorato all’ammiraglia dell’Astana, pronto per nuove sfide e nuove battaglie. Gian ...

Eleonora Giorgi/ Video - dopo il Gf Vip torna in tv : Cosa è successo con la Marchesa? (Verissimo) : Eleonora Giorgi ospite a Verissimo: dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip torna in televisione, c'è grande curiosità per quello che è stato il dibattito con la Marchesa d'Aragona.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 07:30:00 GMT)

Per Fabrizio Corona si chiudono le porte della rete Mediaset? Dovrà risarcire i danni fatti al camerino? Ecco Cosa è successo dopo la puntata : La testata giornalistica 361 Magazine per cui scrive anche Alfonso Signorini ne è sicura: Mediaset ha chiesto i danni a Fabrizio Corona per i danni subìti. “Che ne sarà del cachet incassato da Fabrizio... L'articolo Per Fabrizio Corona si chiudono le porte della rete Mediaset? Dovrà risarcire i danni fatti al camerino? Ecco cosa è successo dopo la puntata proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.