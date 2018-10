Cosa c' è da sapere sui nuovi iPad e MacBook presentati da Apple

NoiPA : Cosa sapere sul codice PIN e come ottenerlo una o più volte : come spiega il portale NoiPA, il codice PIN è un codice numerico composto da 5 cifre, associato al profilo di ogni dipendente e indispensabile per utilizzare alcuni dei servizi del Portale (come la lettura del cedolino). Il codice, individua in modo univoco ogni amministrato, garantendo sicurezza e riservatezza nell’accesso alle informazioni presenti nel sistema. Alternative all’utilizzo del codice PIN sono: la Carta Nazionale dei ...

Regolamento Amici Casting 2018/2019 : Cosa bisogna sapere : Amici Casting, Regolamento della 18esima edizione del talent show di Maria De Filippi Il Regolamento di Amici Casting 2018/2019 è stato spiegato perfettamente quest’oggi. I potenziali concorrenti, come nelle precedenti edizioni, dovranno dimostrare di meritare un posto all’interno della scuola. Per quanto riguarda il canto, i ragazzi verranno giudicati da Stah dei The Kolors, Rudy […] L'articolo Regolamento Amici Casting ...

Messico : Vettel e Raikkonen dicono di sapere Cosa fare : Giovedì del GP del Messico con le prime dichiarazioni ai media per i piloti della Scuderia Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, con il vincitore di Austin protagonista della conferenza stampa dei piloti organizzata dalla FIA, assieme al pilota di casa Sergio Perez e a Max Verstappen. Sebastian Vettel: “Affrontiamo bene questo weekend, abbiamo vinto l’ultima […] L'articolo Messico: Vettel e Raikkonen dicono di sapere cosa fare ...

Sciopero generale del 26 ottobre : chi incrocerà le braccia e Cosa c’è da sapere : Alla mobilitazione parteciperanno i lavoratori iscritti ai sindacati Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas. L'agitazione riguarderà tutte le categorie sia del comparto pubblico che di quello privato. .Continua a leggere

Black Friday 2018 : Cosa c'è da sapere a un mese dall'evento - : Il 23 novembre ricorre il "venerdì nero", la giornata che nella tradizione statunitense dà il via allo shopping natalizio. Previsti sconti e offerte a tempo anche in Italia, sia sui portali e-commerce ...

Davvero ingeriamo plastica mangiando sale o bevendo birra? Cosa sapere : Il mondo ci si rivolterà contro, pensare di violare i limiti di utilizzo di un materiale come la plastica pensando di allontanarlo dalla nostra vita per sempre una volta gettato nei rifiuti è pura follia. Ed oggi la scienza lo dimostra. Secondo una ricerca pubblicata su Enviromental – science & technology – ogni anno ingeriamo circa 32.000 microplastiche. Pro capite. Sì, esatto: 32 mila microscopici ...

Cosa c'è da sapere sul decreto fiscale dopo la pace tra M5s-Lega : Roma, 20 ott., askanews, - pace fatta tra Lega e M5s. dopo una mattinata in cui i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno continuato a punzecchiarsi a distanza, un vertice a tre con il ...

Cosa sapere sul voto in Trentino Alto Adige : L'attesa è finita. Domani mattina, alle 6 in Trentino (fino alle 22) e alle 7 in Alto Adige (fino alle 21), si apriranno le urne per rinnovare il governo delle due province autonome più a nord d'Italia. Chiamate al voto saranno quasi 850mila persone, 417.968 in Alto Adige e 429.769 in Trentino. Il voto che uscirà dalle urne dei 1.046 seggi dislocati in Trentino Alto Adige (495 in territorio ...

Pronti al lancio di BepiColombo? Ecco Cosa c'è da sapere : BepiColombo è pronta al lancio. La missione Esa, infatti, partirà a breve per raggiungere Mercurio, il pianeta più interno del nostro Sistema solare

Leopolda 9 - Cosa c'è da sapere : Come anticipato dallo stesso Matteo Renzi nella sua 'E-news', "una sorta di introduzione su passato, presente e futuro della nostra economia". Alle 21:45 si comincia con una plenaria con i ragazzi ...

Sciopero generale del 26 ottobre 2018 : Cosa c’è da sapere : Venerdì 26 ottobre 2018 ci sarà uno Sciopero generale e nazionale di tutte le categorie di lavoratori. Riguarderà sia i mezzi di trasporto nazionali che quelli del trasporto pubblico locale, la scuola e tutte le altre categorie pubbliche e private. Esentate le zone colpite da calamità naturali o con consultazioni elettorali ed escluse le aziende, gli enti ed i settori già interessati da scioperi proclamati in data antecedente.Continua a leggere