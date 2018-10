Coronaropatia-arteriopatia l' Fda approva il rivaroxaban

Medicina : l’FDA approva il farmaco rivaroxaban per i pazienti con Coronaropatia o arteriopatia periferica : L’Agenzia regolatoria statunitense Food and Drug Administration (FDA) ha approvato rivaroxaban 2,5 mg due volte/die, più ASA a basso dosaggio una volta/die, per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari maggiori tra cui mortalità per cause cardiovascolari, infarto o ictus in pazienti con coronaropatia o arteriopatia periferica cronica. L’approvazione dell’FDA è basata sui risultati dello studio di Fase III COMPASS che hanno dimostrato come il ...