Coppa d' Olanda | clamoroso PSV | eliminato da un club di seconda divisione

Mountain bike - Coppa del Mondo 2018 : a La Bresse vincono Nino Schurter e Jolanda Neff. Secondo posto per uno sfortunato Gerhard Kerschbaumer : Svizzera in trionfo nella settima ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike. A La Bresse (Francia) gli elvetici fanno doppietta nel cross country, con la vittoria nella gara maschile di Nino Schurter e in quella femminile di Jolanda Neff, che conquistano anche la classifica generale. L’Italia può invece festeggiare un altro podio di Gerhard Kerschbaumer. Andiamo a scoprire nel dettaglio come sono andate le gare ...