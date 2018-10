Coppa Davis 2019 | definiti gli accoppiamenti del turno di qualificazione | Italia

Coppa Davis 2019 : Portogallo e Slovacchia completano il quadro delle squadre partecipanti al turno preliminare : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...

Coppa Davis – Piquè punzecchia Federer : “i big giocheranno. Roger? L’età e le sue gambe sono quelle che sono…” : Gerard Piquè, uno dei principali azionisti di Kosmos nonchè dei promotori della nuova Coppa Davis, continua a scoccare frecciatine contro Roger Federer ed il suo aperto dissenso al nuovo format del torneo Il format della nuova Coppa Davis, promossa da Kosmos Tennis, azienda di cui Gerard Piquè è uno dei principali azionisti, non sembra aver convinto i giocatori. Il difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, ha dunque iniziato una ...

Clamoroso dalla Francia! I principali top player inviano una lettera all’ITF : boicottata la nuova Coppa Davis : Continuano le forti proteste contro il nuovo format della Coppa Davis: i principali top player avrebbero inviato una lettere all’ITF per dichiarare il loro rifiuto a partecipare alla competizione Il nuovo format della Coppa Davis continua a ricevere pareri negativi. I primi ad esporsi erano stati i giocatori della nazionale francese, poi è toccato a Roger Federer, ed infine ad Alexander Zverev. Tutti sulla stessa lunghezza ...

Novak Djokovic : 'Dobbiamo risolvere i problemi della Coppa Davis' : La Coppa Davis è una competizione storica e quindi tutti i diversi giocatori nel mondo devono cercare di risolvere questo problema nel migliore modo possibile '. Il nuovo formato entrerà in vigore ...

Coppa Davis 2019 - Gerard Piqué : “Ci sarà Rafael Nadal e se giocherà il n.1 del mondo sarà più che sufficiente” : Gerard Piqué, presidente del fondo di investimento Kosmos che grazie ad un accordo con la Itf ha posto le basi per il nuovo sistema della Coppa Davis 2019, non è affatto preoccupato per la possibile assenza di alcuni tennisti di grido nel nuovo format che debutterà l’anno prossimo. Roger Federer e Alexander Zverev, ad esempio, seppur con modalità diverse, avevano manifestato contrarietà rispetto alle tempistiche di un evento che non ...

Piqué lancia la "sua" Coppa Davis : "Qui contano le nazionali - non i singoli" : Gerard Piqué, 31 anni. Afp La mattina si è allenato col Barcellona in vista della sfida con la delicatissima sfida col Siviglia di sabato, il pomeriggio è venuto a Madrid a presentare la 'sua' Coppa ...

Coppa Davis – La frecciatina di Piquè a Federer : “Nadal ci sarà e forse anche Djokovic! Roger non ha mai…” : Gerard Piquè, promotore del nuovo format della Coppa Davis, ha fatto chiarezza sulla presenza dei top player: Nadal ci sarà, Djokovic è in trattativa, mentre su Federer resta qualche dubbio Il format della nuova Coppa Davis, promossa da Kosmos Tennis, azienda di cui Gerard Piquè è uno dei principali azionisti, non sembra aver convinto i giocatori. In una recente conferenza stampa tenutasi a Madrid, il difensore del Barcellona e della ...

Rivoluzione fondi : la Coppa Davis è il nuovo business : Nel tennis l'ultimo esempio di come cambia una competizione storica. Ma l'investimento di un gruppo di star non piace a Federer&C

La nuova Coppa Davis rischia il flop : Sia Sascha Zverev, il numero 5 del mondo e il più promettente dei giovani, sia i due pezzi da novanta Roger Federer e Novak Djokovic difficilmente parteciperanno alla prima edizione della Davis ...

La “nuova” Coppa Davis 2019 potrebbe essere un flop : Zverev - Federer si oppongono e pensano al forfait : Coppa Davis 2019 già nella bufera, le novità apportate alla storica competizione non piacciono affatto ai big del tennis mondiale La “nuova” Coppa Davis 2019, reinventata dell’associazione Kosmos, potrebbe rivelarsi un flop clamoroso. L’idea di concentrare in due tronconi la Davis, facendola giocare in campo neutro e senza i 5 set di durata, aveva l’intento di riavvicinare i big del tennis mondiale al torneo. ...

Tennis : la nuova Coppa Davis 2019 penalizza l’Italia. Finali sul cemento - superficie poco amata dagli azzurri : Il prossimo anno il mondo del Tennis vedrà la nascita della nuova Coppa Davis. Quella del 2019 sarà la prima edizione con il formato voluto dal gruppo di investimento Kosmos e dal giocatore del Barcellona Gerard Piquè ed approvato ad agosto dalla Federazione internazionale. L’Italia ha già conosciuto l’avversaria del primo ed unico turno di qualificazione e sarà l’India. Gli azzurri di Corrado Barazzutti giocheranno in ...

La Coppa Davis in Spagna nel 2019-'20 - Madrid ci guadagnerà 240 milioni : 'Non posso giocare undici mesi e mezzo all'anno - ha dichiarato il tedesco numero 5 del mondo - ho sempre amato la Davis ma disputarla a novembre non ha senso se si vuole arrivare in forma agli ...

Tennis - Coppa Davis : Madrid sede delle prime due finali : ROMA - Sarà Madrid ad ospitare le prime due edizioni delle finali di Coppa Davis . Lo hanno annunciato ITF e Kosmos Tennis, spiegando che la capitale spagnola è stata scelta come sede dell'evento che ...