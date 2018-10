Continua la marcia dei migranti verso gli Usa | Trump | Costruiremo tendopoli | lì

huffingtonpost

(Di martedì 30 ottobre 2018) Mentre la carovana dei, partita dall'America centrale,a camminare nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti,annuncia: "città di, installeremo tende ovunque,strutture, spenderemo centinaia di milioni di dollari. Qui iaspetteranno l'esito delle loro richieste di asilo e se non ne avranno diritto se ne andranno". Il Pentagono, intanto, è in procinto di inviate 5.200 militari al confine con il Messico, dovranno fare in modo che le persone in viaggio da giorni non varchino il confine con gli Stati Uniti.Video - La carovana dei: anche donne e bambini ingli UsaNel suo intervento a Fox Newsha ricordato che la maggioranza delle richieste d'asilo, circa l'80% provenienti dall'America centrale, sono respinte. Alle udienze, ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti "non si ...