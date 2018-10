Conte | Stop Pil? Manovra invertirà trend

Real Madrid : stop alle puntate su Conte nuovo allenatore : L’annuncio dell’esonero di Julen Lopetegui e quello del suo successore alla guida del Real Madrid: accadrà tutto oggi pomeriggio, nel day after del rovinoso 5-1 con cui il Barcellona ha liquidato Ramos e compagni nel Clasico. C’è solo un nome per la panchina dei Galacticos ed è quello di Antonio Conte, con cui i contatti erano stati avviati già un mese fa. La firma del tecnico salentino appare ormai quasi una formalità e il tam tam di voci ...

Conte : no stop Tap - date pure colpa a me : 20.27 "Il complesso delle verifiche effettuate non ci offre alcuna possibilità di impedire la realizzazione del progetto Tap: allo stato, non sono emerse illegittimità o irregolarità dell'iter procedurale". Così il premier Conte in una lettera ai cittadini di Melendugno. "Chi sostiene che lo Stato italiano (con il blocco dell'opera,ndr) non sopporterebbe alcun costo o costi modesti non dimostra di possedere le più elementari cognizioni ...

Uragano No Tap. Tre parlamentari M5s rispondono a Conte : "Sbaglia. Non ci possono essere penali per lo stop al Tap" : "Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali, semplicemente perché non esiste alcun contratto tra Stato e TAP", questo il commento dei senatori Lello Ciampolillo e Saverio De Bonis e della deputata Sara Cunial, del M5s dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, che ha spiegato perché non si può tornare indietro sulla costruzione del gasdotto in Salento."Non ci possono nemmeno essere costi a carico dello Stato, ...

Tap - Conte : "Si deve fare - lo stop costerebbe troppo"Il comitato per il No : "Gli eletti M5s si dimettano" : Il ministro dell'Ambiente Costa: "La Commissione ha ritenuto ottemperate le prescrizioni". Salvini: "Avanti con i lavori". La rabbia dei No Tap: "Presi in giro, portavoce locali del M5s si dimettano". Conte: "Sosterremo le comunità locali"

Dl fisco - Conte : stop cause di non punibilità e scudo estero : Roma, askanews, - "Abbiamo raggiunto un pieno accordo e abbiamo precisato che non offriamo scudi per capitali generati all'estero. Sull'articolo 9 abbiamo trovato un accordo politico per il quale, in ...

Ue - Conte chiede più impegno sui migranti. E sulla manovra : 'Dialogo ma stop austerity' : Oltre all'economia, l'immigrazione è un altro nodo ancora irrisolto, ereditato dallo scorso Consiglio di giugno. Conte ha ribadito la sua perplessità sulla guardia costiera europea , sia in termini ...

Dl Genova - Conte : stop gare con cautele : 20.04 "Evitare un bando di gara" per la ricostruzione del ponte Morandi "non significa evitare l'adozione di tutte le opportune cautele al fine di impedire infiltrazioni della criminalità organizzata o episodi di corruzione". Lo afferma il premier Conte in una nota "Il sindaco Bucci,commissario alla ricostruzione,concorderà direttamente con il presidente dell'Anac Cantone l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti per procedere in modo ...

Tap - Conte convoca M5s per la decisione finale. I movimenti contro il gasdotto : “Se non c’è stop - dimettetevi” : Il giorno della chiarezza sul gasdotto Tap è arrivato e porta in grembo una bufera, in ogni caso: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per oggi pomeriggio i rappresentanti istituzionali pugliesi del M5s e il sindaco di Melendugno (Lecce), Marco Potì. Dopo il Consiglio dei Ministri sulla manovra, intorno alle 19, a Palazzo Chigi verrà comunicata la posizione ufficiale del governo sul metanodotto in costruzione nel Salento. In ...

MIGRANTI - VIMINALE : "STOP MODELLO RIACE"/ Ultime notizie - Salvini vs Lucano : le 4 violazioni Contestate : MIGRANTI, VIMINALE cancella MODELLO Riace: saranno trasferiti. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone ospitate. Lucano,"vogliono distruggerci"

Decreto immigrazione - Conte e Salvini : “Stop a domande per condannati in primo grado. Mattarella avrà tutto l’agio per muovere rilievi” : “Si tratta del dl più condiviso, più modificato, più aggiornato nella storia almeno di questo governo, sono Contento dunque ci fossero il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio al via libera del Cdm”. Lo ha detto Matteo Salvini a palazzo Chigi dopo l’approvazione del Decreto sicurezza e immigrazione. “Vittime di grave sfruttamento lavorativo, vittime di violenza domestica, tratta, calamità naturali, cure mediche, ...

Decreto sicurezza - Salvini : “Stop asilo ai condannati in primo grado”. Conte : “Tutelati tutti i diritti” : Dopo l'approvazione del Decreto sicurezza, il ministro dell'Interno Matteo Salvini spiega che si potrà sospendere la domanda d'asilo per i migranti condannati in primo grado o in caso di pericolosità sociale. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura: "Rimangono le tutele dei diritti fondamentali, non cacciamo dall'oggi al domani nessuno dall'Italia".Continua a leggere

Decreto Genova : "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione"/ Ponte Morandi - Conte 'stoppa' Aspi : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"

Diciotti - Conte vs Malta e Ue : "stop accoglienza indiscriminata"/ Migranti - bagarre al Senato contro Lega-M5s : Caso Diciotti, audizione premier Conte in Senato: "Migranti, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"