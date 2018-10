Conte | con India nuove vie partnership

Conte-Real Madrid - i motivi della rottura : è stato l’allenatore a rifiutare : Sono ore caldissime in casa Real Madrid, la pesante sconfitta contro il Barcellona è costata infatti la panchina del tecnico Lopetegui che prima si è visto esonerato dalla Spagna per aver firmato prima del Mondiale proprio con il Real Madrid, poi allontanato dalla panchina dei Blancos a causa dei pessimi risultati della prima parte di stagione. Sembrava fatta per l’arrivo dell’allenatore italiano Antonio Conte, accordo sulla ...

Perché acContentarsi di un notch quanto potreste averne quattro? : Un ingegnere tedesco ha brevettato il design di un display dotato di quattro notch, proponendo alcune alternative che potremmo anche vedere sul mercato. L'articolo Perché accontentarsi di un notch quanto potreste averne quattro? proviene da TuttoAndroid.

Biglietti per la finale di X Factor 2018 con Swatch e Old Wild West : come vincerli con i Contest attivi : X Factor 12 ha avuto ufficialmente il via con il primo Live Show in diretta la scorsa settimana. Per giovedì 1 novembre è in programma il secondo Live Show che sottoporrà gli ormai 11 concorrenti rimasti in gara a nuove sfide e nuove esibizioni dinanzi alla giuria per conquistare un posto in vista della finale di dicembre. I Biglietti per la finale di X Factor 2018, in programma al Mediolanum Forum di Assago per il 13 dicembre prossimo, non ...

“L’Italia ha bisogno di campioni” : al via i Contest dell’Istat per gli appassionati di video e Instagram : “L’Italia ha bisogno di campioni” è lo slogan scelto da Istat per la campagna di comunicazione sulle novità del nuovo censimento permanente di famiglie e abitazioni in Italia. Tutti possono dare partecipare ai contest Instagram e video per raccontare una o più storie di campioni di normalità o del perché il nostro Paese ha bisogno di campioni.Continua a leggere

Lavorare sul web - Google cambia ancora le regole e vuole Contenuti di altissimo valore : Il lavoro si sta rapidamente trasformando in infolavoro. Tutte le categorie professionali oggi infatti usano le informazioni per comunicare e Lavorare. Ma Internet è una bestia che cambia pelle continuamente. Ciò che era valido ieri, può non valere domani. Qual è il trend per il 2019? Cosa bisogna assolutamente sapere per creare e gestire in modo sicuro un infolavoro? Nei miei corsi di ipnosi digitale insegno che Internet cattura l’attenzione ...

Conte in India - accolto con il "terzo occhio". Bilaterale con Modi - poi all'India-Italy Tech Summit : Accoglienza tradizionale per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al suo arrivo nel Taj Palace Hotel, dove il capo del Governo ha sostato brevemente prima di recarsi al Bilaterale con Narendra Modi. Al premier è stato disegnato il "bindi", il tradizionale punto di colore rosso al centro della fronte simbolo della saggezza interiore. E, oltre al bindi, a Conte è stata anche donata la tradizionale sciarpa bianca simbolo della ...

È davvero dittatura-Real. Il no di Sergio Ramos chiude la porta a Conte : C'era una volta la Democracia Corinthiana, dove un gruppo di giocatori, capitanati dall'immenso Socrates, elaborava, discuteva e metteva ai voti qualsiasi decisione. Dalle parti di Madrid è nata invece la dittatura-Real: ci sono tre giocatori (Sergio Ramos, Marcelo e Modric) che decidono per tutti, anche per il presidente. Il capitano del Real e i suoi due luogotenenti hanno posto il veto sull'arrivo di Antonio Conte. Ramos domenica sera ha ...

Conte a New Delhi - incontrerà Modi : ANSA, - NEW Delhi , 30 OTT - L' aereo su cui viaggia il premier Giuseppe Conte è atterrato a New Delhi, dove alle 12:45 il presidente del Consiglio avrà un bilaterale, alla Hyderabad House, con il ...

30 ottobre - Presentazione del libro di Alice Zannon - L'arte Contemporanea spiegata a mia nonna - Otranto - Lecce - : Trovo sia una rivoluzione trasmettere il sapere e acquisire conoscenza e, in fondo, l'appellativo di rivoluzione, se preso in prestito dalla scienza, funziona perfettamente. Revolutio è il giro che ...

Forma e Contentuto della quietanza di pagamento : Cassazione del 8.8.2018 n. 20644 la quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura e risultare da qualsiasi attestazione dell'adempimento, come l'annotazione «pagato» o altra equivalente ma l'attestazione deve consentire di rivelare sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto.Continua a leggere

Francesco Monte Contestato al Gf Vip per la differenza Nord-Sud : è polemica : Accuse a Francesco Monte al Gf Vip, il concorrente si difende Sapevamo che l’argomento sarebbe stato affrontato al Gf Vip e infatti il bacio tra Giulia e Martina è stato al centro della puntata verso la mezzanotte. Appena è stato mandato in onda l’RVM riassuntivo, Signorini è subito intervenuto per fare le precisazioni che tutti […] L'articolo Francesco Monte contestato al Gf Vip per la differenza Nord-Sud: è polemica proviene ...

Smartphone OnePlus 6T : foto ottime anche di notte - alte prestazioni e prezzo Contenuto : Un milione di OnePlus 6 venduti nel mondo, 1,5 miliardi di dollari di fatturato raggiunti, e presenza fissa nella classifica top 5 degli Smartphone più acquistati con prezzo superiore ai 400 dollari. ...