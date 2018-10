Conosci gli Esg? Chiedilo a Yesgy | ti risponde dal sito del Salone

Siviglia - Promes conquista i tifosi andalusi : paga la cena a 13 sConosciuti e regala un iPhone : Il Siviglia, dopo un anno di transizione in cui è finito anche alle spalle dei cugini del Betis in classifica, sta cercando di tornare tra le regine di Spagna. Per farlo, in estate, si è assicurato il ...

Cinzia Primatesta - la moglie di Antonino Cannavacciuolo : "L'ho Conosciuto magro. In televisione grazie a me" : Cinzia Primatesta, moglie dello chef e giudice di MasterChef Italia Antonino Cannavacciuolo, è stata raggiunta dai microfoni del Corriere della Sera per un'intervista sul rapporto col marito e il successo mediatico che ha travolto la sua famiglia.I due si sono conosciuti quando Antonino fu mandato dal padre cuoco a lavorare negli anni Novanta al ristorante della famiglia di Cinzia sul Lago d'Orta, in Piemonte. Il fidanzamento ufficiale ...

INFN - Olgtre 10 anni di successi scientifici : grazie a Borexino oggi Conosciamo il sole con un dettaglio senza precedenti : Immerso nel silenzio cosmico dei Laboratori sotterranei del Gran Sasso, uno dei luoghi a più bassa radioattività del mondo, sin dal momento della sua accensione, nel maggio 2007, Borexino ha ...

Antonino Cannavacciuolo - parla la moglie : “In televisione ce l’ho portato io. Quando l’ho Conosciuto pesava 82 chili - è ingrassato per lo stress” : Per lei lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo è semplicemente “Tony”. Intervistata dal Corriere della Sera, Cinzia Primatesta, la moglie di Cannavacciuolo appunto, racconta come è iniziata la loro storia d’amore e di come sia stata lei ad incentivarlo ad andare in televisione. “Pensavo che la televisione ci avrebbe aiutato a crescere. Non siamo a Milano, a Orta San Giulio bisogna farsi conoscere – racconta ...

La moglie di Cannavacciuolo : "Quando ho Conosciuto Antonino pesava 82 chili. È ingrassato per lo stress" : Antonino per lei è "Tony". Cinzia Primatesta, moglie dello chef Cannavacciuolo, racconta al Corriere della Seradegli inizi in cucina, e in amore, in compagni dell'uomo che sarebbe diventato il suo compagno di vita. Primatesta è nata a Omegna, a nord del lago d'Orta, e con il marito gestisce l'hotel e ristorante Villa Crespi a Orta San Giulio. Nel marzo del 2019 il locale farà 20 anni e si prepara a festeggiarli alla grande. ...

Oltre 10 anni di successi scientifici : grazie a “Borexino” oggi Conosciamo il Sole con un dettaglio senza precedenti : Dopo Oltre dieci anni dall’inizio della sua attività scientifica, grazie alla quale siamo riusciti a guardare all’interno del Sole, arrivando a comprendere, con un dettaglio mai raggiunto prima, come funzionino i meccanismi di alimentazione della nostra stella, l’esperimento Borexino, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, pubblica su Nature del 25 ottobre il compendio dei suoi risultati sui ...

Senato - la legittima difesa è sempre riConosciuta via libera agli articoli - atteso il voto finale : Avanti a marce forzate. L'articolo 1 del disegno di legge sulla legittima difesa - uno dei provvedimenti bandiera della Lega - è stato approvato dall'aula del Senato . Ed è uno dei cardini del ...

Asia Nuccetelli rifatta : la figlia di Antonella Mosetti è irriConoscibile : Chi ha seguito la prima edizione del “Grande Fratello Vip” forse non ricorda nemmeno il cognome della giovane Asia, poiché lei e la madre venivano normalmente accomunate e apostrofate come “le Mosetti”. Tuttavia probabilmente molti ricordano il viso giovane, ingenuo e quasi angelico di Asia Nuccetelli e i suoi capelli lunghi, lisci e di un color castano scuro. Questo accadeva nella casa del Grande Fratello solo due anni fa. Oggi di quella ...

Asia Nuccetelli rifatta : la figlia di Antonella Mosetti è irriConoscibile : Chi ha seguito la prima edizione del “Grande Fratello Vip” forse non ricorda nemmeno il cognome della giovane Asia, poiché lei e la madre venivano normalmente accomunate e apostrofate come “le Mosetti”. Tuttavia probabilmente molti ricordano il viso giovane, ingenuo e quasi angelico di Asia Nuccetelli e i suoi capelli lunghi, lisci e di un color castano scuro. Questo accadeva nella casa del Grande Fratello solo due anni fa. Oggi di quella ...

Bitcoin - Stellar - Cardano o la sConosciuta Nimiq? Ecco svelate le criptovalute migliori di fine anno : Si tratta di operatori con una certa competenza nel mondo delle criptovalute. A tutti è stata rivolta la stessa domanda: quali sono le criptovalute migliori da oggi alla fine dell'anno e quali sono i ...

Il riConoscimento facciale degli animali : È sempre più usato e con risultati ottimi, dalla sorveglianza di massa dei polli alla tutela dei leoni, perché rispetto agli umani c'è un vantaggio fondamentale: la privacy degli animali non esiste The post Il riconoscimento facciale degli animali appeared first on Il Post.

“Ho sbagliato casa” - lascia il bimbo di 2 anni davanti la porta di uno sConosciuto e va via : Il bimbo di due anni è stato abbandonato davanti l'uscio di una casa a Spring, in Texas. Nel filmato si vede una donna che suona il campanello di una casa e corre via prima che il proprietario apra la porta. La madre del piccolo ha poi spiegato di aver chiesto all'"amica" di lasciarlo a casa di suo padre perché impegnata. L'uomo però non vive lì.Continua a leggere

Caos dl fiscale - Conte : "Lo controllo io" Garavaglia : testo Conosciuto da tutti : Il premier interviene sulla denuncia di Di Maio e prova a mettere un freno alle polemiche: "La Manovra è molto bella". La Lega contrattacca alle accuse della "manina" modifica-testo. Nell'incontro bilaterale a Bruxelles il premier olandese ha espresso a Conte dubbi sulla Manovra.

Wanda Nara - moglie-agente di Mauro Icardi/ "In Italia sempre polemiche. Belen? In Argentina non è Conosciuta" : Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi: "In Italia sempre polemiche. Belen? In Argentina non è conosciuta", lunga intervista dell'opinionista di Tiki Taka a Tv Sorrisi e Canzoni(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:59:00 GMT)