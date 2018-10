Condono a Ischia | bagarre in aula | Fico sospende la seduta alla Camera

'Condono Ischia' - bagarre alla Camera : bagarre alla Camera, impegnata nelle votazioni del Dl su Genova. Al momento di votare la parte del provvedimento con le norme sul 'Condono Ischia' i deputati del Pd, che per tutta la mattinata avevano ...

Bagarre alla Camera sul Condono Ischia : deputati Pd con cartelli al grido ‘onestà - onestà’. E uno sventola una forchetta : Bagarre alla Camera dopo la bocciatura degli emendamenti presentati dal Partito democratico, a firma Chiara Braga, sul condono di Ischia contenuto nel decreto Genova. I deputati dem hanno sollevato cartelli con la scritta “No al condono Di Maio”, al grido di “onestà, onestà“, coro caro al M5s nella scorsa legislatura. Il presidente Roberto Fico ha chiesto l’intervento dei commessi per far rimuovere i cartelli. Poco ...

Dl Genova - il Pd urla “onestà” in Aula contro M5S : «Avete nascosto il Condono di Ischia» : L'attacco dei dem al Movimento 5 stelle durante l'esame in Aula della Camera del decreto Genova, che contiene anche alcune norme relative al condono edilizio nell'isola di Ischia per le case compromesse dal terremoto. Toninelli assente in Aula

La verità sul Condono a Ischia Più ampio di quello di Berlusconi : Cosa prevede il decreto di sanatoria per Ischia, introdotto più o meno di soppiatto in quello su Genova? Bisogna ricordare che l´intera Italia, e non solo Ischia, è stata negli ultimi decenni gratificata di ben tre sanatorie edilizie, Craxi 1985, Berlusconi 1994, Berlusconi 2003 Segui su affaritaliani.it

Crozza-Di Maio e il Condono di Ischia : “Iscrivermi al Pd? Frase detta da una manina del governo 5stelle che ci ha preceduti” : Maurizio Crozza porta sul palco le molteplici contraddizioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove . Crozza-Di Maio si rimangia le promesse fatte in campagna elettorale e le dichiarazioni degli anni precedenti inclusa la promessa che il Movimento 5 stelle non si sarebbe mai alleato con la Lega di Salvini. Video Nove L'articolo Crozza-Di Maio e ...

Ischia - Legambiente : “Il Condono c’è e peggiora quelli precedenti. Se resta così mette a rischio la vita delle persone” : Il condono che condona i vecchi condoni va interpretato analizzando due numeri: 64mila e 26mila, rispettivamente i residenti di Ischia e le pratiche di sanatoria edilizia, alcune delle quali giacciono nei cassetti dei comuni isolani dal lontano 1985, anno del primo provvedimento voluto dal governo Craxi. Verosimilmente si tratta di una casa illegale a famiglia: con questa proporzione, il problema abusivismo a Ischia ha contorni anche e ...

Dl Genova - il ministro Costa addolcisce le sue posizioni : “Condono Ischia? Non c’è. Ma cambiare richiamo a quello di Craxi” : Sergio Costa ammorbidisce le sue posizioni sull’articolo 25 del decreto Genova che riguarda la ricostruzione post-sisma sull’isola di Ischia. Pur ricordando di di non aver “fatto mistero di non approvare” la norma “per come era stata originariamente formulata”, il ministro dell’Ambiente ha puntualizzato che ora il Parlamento ha corretto il contenuto del testo e si è augurato che possa migliorare ancora. ...

Abusivismo : Di Maio - no Condono per Ischia - no ricostruzione selvaggia : Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Le norme del decreto Genova "non contengono alcun condono" per Ischia. "Si tratta solo di velocizzare le pratiche per le case cadute per il terremoto e soprattutto non riguarda tutta Ischia, tutte le case dell'Isola ma solo tre comuni per le case colpite dal terremoto". A

Decreto Genova - il Condono edilizio per Ischia c’è e va stralciato. Basta col feticcio degli ‘abusi necessari’ : Italia Nostra ha lanciato una petizione online, indirizzata a Roberto Fico e Giuseppe Conte, per chiedere che le norme relative alla ricostruzione post-terremoto di Ischia vengano stralciate dal “Decreto Genova” perché sono null’altro che un condono edilizio mascherato, che presenta evidenti aspetti di illegittimità costituzionale. Il Decreto è attualmente in discussione alla Camera e verrà votato mercoledì prossimo, per poi passare al Senato. ...

Ischia - Di Maio : “Non c’è nessun Condono. Chi lo dice non ha letto la norma” : “Nel decreto Genova non c’è alcun condono. Il condono è una legge fatta in passato. Noi velocizziamo solo le pratiche per le case cadute dopo il terremoto, non riguarda tutta Ischia ma solo tre Comuni e solo le case colpite. Così il vicepremier Luigi Di Maio, nega l’esistenza di sanatorie per Ischia (come già lo scorso sabato), al termine dell’incontro con gli studenti al ministero del Lavoro. Eppure l’articolo 25 del ...