Concorso FIT | si lavora ai correttivi

Scuola - laurea ad hoc per insegnare e Concorso/ Bussetti cancella il Fit : “Troppi i tre anni post lauream” : Scuola, laurea ad hoc per insegnare e concorso. Il ministro dell'Istruzione Bussetti cancella il Fit: “Troppi i tre anni post lauream”. Le ultime notizie sulla contro-riforma in arrivo(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Scuola - nota Miur docenti neoassunti da Concorso 2018 : ecco le indicazioni sull’anno di prova FIT : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere in data 21 settembre la nota ministeriale riguardante l’anno di prova per i docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018 in relazione allo svolgimento del terzo anno del percorso formativo FIT. Miur, anno di prova docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018: gli adempimenti Nella nota del dicastero di Viale Trastevere vengono specificati gli adempimenti previsti dal D.M. ...