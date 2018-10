Concorsi scuola ultime notizie | LdB 2019 riscrive accesso alla professione docente | le

Scuola - novità prova orale Concorsi docenti secondo bozza Legge di Bilancio 2019 : Il Governo Conte ha provveduto alla revisione del testo della Legge di Bilancio 2019 dopo la bocciatura ricevuta dalla Commissione Europea: la nuova bozza è attualmente al vaglio della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell’Economia e della Finanza. Potrebbero arrivare delle importanti novità, in questo senso, per quanto riguarda i concorsi docenti, in base a quanto inserito nel nuovo testo ministeriale. novità nella prova orale dei ...

Scuola - ‘Bussetti sui Concorsi docenti dice basta idonei ma non sa o finge di non sapere’ : Le dichiarazioni del ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, a proposito dei prossimi concorsi docenti hanno suscitato un’ondata di polemiche: il titolare del dicastero di Viale Trastevere, come vi abbiamo riferito ieri, ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’ che ‘dal prossimo concorso ci saranno più gli ‘idonei’: o passi il concorso e sei abilitato per il biennio di durata del bando o devi rifare il concorso. ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Concorsi docenti? Si cambia - basta con gli idonei : sarà la fine dei ricorsi’ : In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ e pubblicata sul numero di oggi, giovedì 25 ottobre, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato di diversi temi riguardanti la Scuola, primo fra tutti il taglio dei fondi nella legge di Bilancio 2019. A questo proposito, il numero uno del Miur ha risposto così: ‘Nella legge di Bilancio non ci sono tagli: i 110 milioni di risparmi previsti saranno in ...

Concorsi scuola ultime notizie : proposta di legge per ‘divieto del requisito minimo per il voto di laurea’ : Una proposta di legge, quella presentata dal Movimento Cinque Stelle, destinata a far discutere. La deputata pentastellata, Maria Pallini, infatti, propone ‘il divieto di inserire il requisito del voto di laurea nei bandi dei Concorsi pubblici’. Come riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero‘, l’attuale sottosegretario al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, aveva presentato una proposta analoga. Secondo il ...

Permessi retribuiti scuola - per Concorsi ed esami e per lutto : la normativa : L’ARAN ha pubblicato una guida sui Permessi retribuiti, brevi e per diritto allo studio legati al mondo della scuola. In questo articolo ci concentreremo su due tipologie della prima categoria, ovvero quella dei Permessi retribuiti per concorsi ed esami, e quelli per lutto. In seguito tratteremo anche quelli per motivi personali o familiari, legati alla legge 104 e altri Permessi previsti dalla legge. Permessi retribuiti per esami e ...

Scuola : basterà la laurea per fare i Concorsi e diventare prof : ... quando di 57mila assunzioni a tempo indeterminato autorizzate dal ministero dell'Economia sono rimaste senza candidati ben 32mila. SISTEMA PIU' AGILE 'È arrivato il momento di stabilire un'unica ...

Scuola - Bussetti : "Concorsi con tempi molto più brevi" : Il ministro dell'istruzione Marco Bussetti a Foggia Today: "Tre mesi di vacanze non sono eccessivi, ma occorre mettere...

Concorsi scuola infanzia e primaria - oggi incontro al Miur : avviato iter procedurale : Il sindacato Flc-Cgil informa in merito all’incontro tenutosi in data odierna, giovedì 13 settembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, in Viale Trastevere per i nuovi Concorsi, ordinario e riservato, destinati alla scuola primaria e per l’infanzia, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Nella nota pubblicata dal sindacato, si informa come l’Amministrazione centrale abbia ‘informato le ...

Scuola - precariato docenti e riapertura Gae : M5S ‘Concorsi biennali a copertura posti scoperti’ : Le dichiarazioni rilasciate dalle deputate del M5S, Alessandra Carbonaro e Lucia Azzolina, sulla riapertura delle graduatorie ad esaurimento, faranno certamente discutere.‘L’estensione della Gae? Una norma che avrebbe creato nuova precarietà nella Scuola – hanno dichiarato le due deputate pentastellate – Concentriamoci piuttosto sull’esaurire le graduatorie esistenti, come ha giustamente detto il ministro ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Mai più Concorsi straordinari’ : In occasione di un intervento a ‘Repubblica TV’, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha risposto ad una serie di domande formulate da Corrado Zunino. Una di queste domande riguardava proprio i concorsi e quale sarà il percorso che intende intraprendere il ministro per i prossimi anni. concorsi, Bussetti: ‘Devo renderli più snelli, agevoli e chiari’ ‘Intendo semplificare le procedure concorsuali. ...

Scuola - Concorsi pubblici per educatori asilo nido a Olgiate Comasco e Cecina : come fare domanda : Vi informiamo in merito ad alcuni concorsi pubblici per la selezione di educatori asilo nido, banditi dai comuni di Olgiate Comasco (CO) e Cecina (LI). Olgiate Comasco, bando di concorso per educatori asilo nido Nel comune lombardo è stata bandita una selezione pubblica per eventuali assunzioni a tempo determinato part-time e full time di educatori asilo nido (categoria C, CCNL Comparto regioni ed autonomie locali). La selezione si svolgerà ...

