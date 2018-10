Command & Conquer | Rivals disponibile dal 4 dicembre su Android e iOS

eurogamer

: #Command&ConquerRivals disponibile dal 4 dicembre su Android e iOS - Eurogamer_it : #Command&ConquerRivals disponibile dal 4 dicembre su Android e iOS - tutorialsjar : #MongoDB Create Database & Drop Database Command - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: TRIDENT JUNCTURE 2018, IL COMANDANTE DEL JFC NP AMMIRAGLIO FOGGO VISITA IL CONTINGENTE ITALIANO IN NORVEGIA: Lesja (Norve… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Electronic Arts ha annunciato che il suo titolo mobilesaràsu iOS eda partire dal 4.Come riporta VentureBeat, stiamo parlando di un RTS pensato per dispositivi mobile, EA punta molto su questo titolo, in quanto (secondo la compagnia)entrerà presto nel settore del gaming competitivo. Il titolo non prevede funzioni in stile "drop-and-watch", bensì consentirà al giocatore di avere il totale controllo sulle sue armate, che dovrà utilizzare per avere la meglio sul suo avversario. Ecco il commento del general manager di Redwood Studios Michael Martinez:Read more…