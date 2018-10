Coming out in prima TV

Domenica Live Marco Carta fa Coming out : Marco Carta finalmente libero e più tranquillo quello che ha appena fatto outing a Domenica Live. Il cantante per la prima volta ufficialmente dice di avere un fidanzato e di essere finalmente pronto per dirlo in pubblico. “È un percorso, non facile e diverso per tutti. io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo”. Una confessione che Marco si è tenuto dentro per troppo tempo, come lui stesso ammette: “Nel mio prossimo album, che esce lunedì, ...

Una foto di me e di te è il nuovo singolo di Marco Carta dopo il Coming out a sorpresa (audio e testo) : Il nuovo singolo di Marco Carta è Una foto di me e di te. Il brano è stato annunciato in anteprima nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live, nella quale l'artista sardo ha anche rivelato di essere omosessuale e di essere attualmente innamorato. La confessione arriva dopo anni di indiscrezioni in merito, nei quali Carta aveva voluto mantenere il più stretto riserbo sul suo orientamento sessuale che aveva voluto tenere per sé dopo il ...

Marco Carta Coming out : gli auguri di Barbara D’Urso e Filippo Bisciglia : Barbara D’Urso orgogliosa di Marco Carta: la dedica dopo il coming out Non vuole più nascondersi: Marco Carta è gay. Il cantante sardo ha scelto Domenica Live e Barbara D’Urso per fare il coming out, spiegando che è un percorso non facile e diverso per tutti. A 33 anni si è sentito pronto e l’ha dichiarato, “ora mi sento più leggero e felice”. Spesso l’ammissione dell’omosessualità arriva al termine di ...

Marco Carta preso di mira sui social dopo il Coming out a Domenica Live : la replica del cantante : Marco Carta, l’ironia sui social dopo il coming out a Domenica Live lo ferisce: ecco quello che è successo nelle ultime ore Quella di ieri è stata una giornata importante per Marco Carta. A Domenica Live, infatti, il cantante ed ex allievo di Amici ha deciso di aprire il suo cuore e di dichiarare pubblicamente […] L'articolo Marco Carta preso di mira sui social dopo il coming out a Domenica Live: la replica del cantante proviene da ...

Domenica Live - Marco Carta risponde agli insulti dopo il Coming out : Marco Carta insultato sui social dopo il coming out a Domenica Live Marco Carta ieri ha stupito tutti fidandosi di Barbara d’Urso e ammettendo a tutta Italia grazie alle telecamere di Domenica Live di essere omosessuale. L’ex cantante di Amici ci ha impiegato ben 10 anni per fare questa grande rivelazione, ma come ha affermato anche ieri pomeriggio in diretta, prima non riusciva proprio ad esternare i suoi sentimenti, per paura del ...

Marco Carta fa Coming out : "Sono gay e ho un compagno" : Il cantante Marco Carta ha affermato di essere omosessuale durante la puntata di Domenica Live condotta da Barbara D'Urso: "Le cose belle a volte spaventano, si ha paura di essere felici: è un controsenso - ha detto -. Essere liberi è impagabile, è dire le cose perché, quando e come le vuoi dire tu. Tantissime volte nel mio percorso è capitato che qualcuno volesse farmi dire qualcosa controvoglia, quando non mi ...

Marco Carta : dopo il Coming out ecco il singolo dove parla del primo bacio ad un ragazzo - AUDIO e TESTO - - : Dicono che Dio per disegnare il mondo ci ha messo 7 giorni e poi ci sono io all'ombra di mio padre e avevo 7 anni avrei voluto chiederti qualcosa in più tipo se è vero che i sogni se li spegni se ...

Marco Carta Coming out : "Sono gay e fidanzato"/ Video : "ho sofferto - ma a 33 anni..." : Marco Carta fa il coming out in diretta a Domenica Live: "sono gay e fidanzato. A 33 anni non ho mai camminato mano nella mano con la persona che amo".(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:50:00 GMT)

Marco Carta fa Coming out da Barbara D'Urso : 'Ho un compagno - lo amo e sono felice' : Al mio fianco in questo momento c'è una persona, il mio compagno, e sono felice - ha concluso - e spero che il mondo fuori mi accolga con tanta tranquillità'. © Copyright LaPresse - Riproduzione ...

Marco Carta - Coming out in tv : ''Ho un compagno e sono felice'' : Ospite di Domenica Live, lo show condotto da Barbara d'Urso su Canale 5, Marco Carta ha dichiarato la sua omosessualità. In pochi minuti il nome del cantante sardo, ex star del talent Amici, è balzato ...

Marco Carta “Sono gay e fidanzato” - Coming out a Domenica Live/ Video - "Una foto di te e di me" nuovo singolo : Marco Carta meno di un mese fa è stato ospite di Barbara d'Urso durante Domenica Live. Questo pomeriggio, l'artista sardo tornerà in studio dalla conduttrice.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:50:00 GMT)

Marco Carta e i Coming out a orologeria : Davanti a Barbara d'Urso, che da anni ostenta il suo coinvolgimento nelle battaglie in favore della comunità Lgbt, Marco Carta oggi a Domenica Live ha fatto coming out rivelando inoltre di essere fidanzato con un ragazzo. Marco Carta a Domenica Live: "Sono gay" (VIDEO) prosegui la letturaMarco Carta e i coming out a orologeria pubblicato su TVBlog.it 28 ottobre 2018 20:58.

'Ho un fidanzato'. Il Coming out di Marco Carta : Al mio fianco in questo momento c'è una persona, il mio compagno, e sono felice - ha concluso - e spero che il mondo fuori mi accolga con tanta tranquillità'. Molto soddisfatta e pacata persino ...

“Ho un fidanzato”. Il Coming out di Marco Carta : Non è che non si sapesse, ma dirlo e condividerlo è sempre meglio, nonché giusto. Deve aver pensato questo Marco Carta che ospite a “Domenica Live” ha deciso di fare outing e dichiarare la propria omosessualità. “Non voglio più nascondermi, ho un fidanzato” Marco Carta sceglie il salotto di Barbara d’Urso per una importante comunicazione che lo riguarda: il coming out sul suo orientamento sessuale dopo anni di illazioni. “È un percorso, non ...