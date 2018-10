Come i Sì Tav hanno monopolizzato il dibattito sull’alta velocità

Tav : Confercommercio - opera trattata Come merce di scambio : ?come potrà approcciarsi l'economia europea al tentativo di invasione attuata dalla Cina attraverso la ?nuova via della Seta' senza infrastrutture adeguate? ? chiede Uggè - Chi si oppone alla ...

Tav - finirà Come per il Tap? Di Maio : "Revisione nel contratto" : "Quelli di prima hanno fatto in modo da blindare un'opera che per me non e' strategica. Il Tap resta un'opera che per me si poteva benissimo evitare". Cosi' il vicepremier Segui su affaritaliani.it

Scarpa sul tavolo contro Moscovici : eurodeputato della Lega Come Kruscev (VIDEO) : È divenuto virale in pochi minuti il breve video guarda qui sotto postato sul suo profilo Twitter dall’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca. Alla notizia della prossima bocciatura della manovra economica italiana, data a Strasburgo durante una conferenza stampa dai vertici della Commissione europea, alla presenza anche del commissario agli Affari Economici, Pierre Moscovici [VIDEO], il politico leghista non ci ha visto più, si è tolto una ...

MANUEL CAREDDU - IL FRATELLO : "NON MERITAVA TUTTO QUESTO"/ Omicidio MaComer - giura il super perito : MANUEL CAREDDU, c'è un altro amico che sapeva dell'Omicidio: è stato intercettato come i cinque accusati del delitto. Il padre è sicuro: “E' coinvolto anche un adulto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:29:00 GMT)

Carpi - tavola rotonda "Lo sport Come valore sociale" : ...città dello sport per sabato 20 ottobre alle ore 9.30 all'Auditorium della Biblioteca multimediale Loria da Comune e Consulta sport e Benessere in collaborazione con SG Ghiretti & Partners sport ...

F1 - Mondiale 2018. Ferrari e l’atavico problema dello sviluppo. 2018 Come il 2017 : finale di stagione disastroso : Un anno fa il Mondiale di Formula Uno si decise nella trasferta asiatica. Prima per colpa dell’incredibile incidente al via del Gran Premio di Singapore che eliminò Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Max Verstappen, quindi per il tedesco arrivarono i problemi tecnici, prima nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Malesia, quindi dopo pochi chilometri della gara di Suzuka. Una tripletta di “guai” che mise in ginocchio la ...

Il Lombardia – Valverde fuori dalla top ten : “nessuna delusione! E’andata Come mi aspettavo” : Delusione per Valverde dopo la prestazione a Il Lombardia? Le parole del campione del mondo Niente da fare, ieri, a Il Lombardia, per Alejandro Valverde: il campione del mondo di ciclismo, fresco di vittoria ad Innsbruck 2018, non è riuscito a lottare con i migliori per la vittoria e il podio della Classica delle Foglie morte, vinta da Thibaut Pinot dopo un bel duello con Vincenzo Nibali. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Se in un primo ...

Scandalo Scala - ecco Come i dipendenti infedeli aiutavano il mercato dei bagarini : Il pugno di ferro della Scala contro i bagarini è totale. Un'operazione pulizia che non ha risparmiato nemmeno i dipendenti del teatro lirico più famoso del mondo. Infatti tre addetti alla biglietteria sono stati allontanati: la causa di lavoro intentata da uno di loro si è conclusa con un risarcimento, ma senza reintegro. Tutto è partito da un'indagine interna, che un anno fa aveva scoperto come alcuni dipendenti della biglietteria rivendessero ...

Raggi : “Sfratto madre Taverna? Si seguirà la legge Come per tutte le altre persone. Mai contattata dalla senatrice” : “Faccio una premessa, io questo caso l’ho appreso dalla stampa, la senatrice Taverna mai si è permessa di chiamare l’amministrazione o me, e lo sottolineo. Sicuramente gli uffici faranno tutte le indagini e si seguirà la legge esattamente come per tutte le altre persone”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi interpellata su un eventuale sfratto per la madre della senatrice Paola Taverna. Il caso è stato sollevato oggi ...

Calendario Serie A calcio - gli orari e il programma dell’ottava giornata. Come vedere le partite su Sky e Dazn : L’ottava giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra stasera e domenica 7 ottobre. Il turno del massimo campionato italiano di calcio infatti va in scena subito prima della sosta per le Nazionali. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: saranno 10 match da vivere in apnea. Si parte questa sera alle ore 20.30 con Torino-Frosinone, poi ancora tre match al sabato: domani, 6 ottobre, alle ore 15.00 ...

Gp Thailandia - Rossi : 'Meglio di Come mi aspettavo' : Roma, 5 ott., askanews, - Una giornata a due facce per Valentino Rossi che ha chiuso con il secondo tempo le libere del mattino ed il nono quelle del pomeriggio del Gp di Thailandia. 'E' andata meglio ...

Nobel per la pace 2018 alla yazida Nadia Murad. Quando nel 2016 raccontava : “Noi Come merce di scambio - Come bestie” : Il premio Nobel per la pace 2018 è stato assegnato a Nadia Murad, attivista yazida vittima dell’Isis, e Denis Mukwege, ginecologo congolese impegnati da anni contro gli stupri di guerra, “per i loro sforzi per mettere fino all’uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati”. I due sono stati scelti all’interno di una lista di 216 persone e 115 organizzazioni. “Quello che mi è accaduto non l’ho subito da sola, ma insieme ...

'Come bacia Casalino?' - la rivelazione piccante di Marina La Rosa sul portavoce del governo : Sono passati 18 anni dalla prima edizione del Grande Fratello e a rimanere ancora nella nostra memoria troviamo sicuramente Pietro Taricone e Cristina Plevani, ma anche Marina La Rosa e Rocco Casalino ...

‘Italia - Come stai?’ : equitazione bocciata nell’evento che contava davvero; judo - rischio zero medaglie a Tokyo 2020 : Settimana negativa per l’Italia negli sport olimpici. I Mondiali di judo ed equitazione hanno riservato delusioni in serie per gli azzurri, molti dei quali attesissimi alla vigilia. I World Equestrian Games di Tryon rappresentavano un vero e proprio esame di maturità per il Bel Paese, nonché il primo appuntamento qualificante per Tokyo 2020. Dopo decenni di anonimato, siamo tornati nelle posizioni di vertice del salto ostacoli, con due ...