Come e perché la manovra prende in giro le imprese che investono

Cacciato di casa perché gay : finisce in ospedale morso dai topi. Come è costretto a vivere oggi : Cacciato di casa perché omosessuale, costretto a vivere in condizioni disumane in un sottoscala, finisce in ospedale dopo essere stato morso dai topi. E’ la vicenda accaduta a Monte di Procida (Napoli) e denunciata dall’Arcigay, che si è messa in contatto con il sindaco del piccolo comune flegreo il quale ha assicurato il proprio intervento per trovare una sistemazione dignitosa all’uomo, di 40 anni. “Non siamo una ...

Speciale I Dieci Comandamenti - Come figli miei - Domenico Iannacone a TvBlog : "In onda il sabato sera? Perché no? Il servizio pubblico deve rischiare" (Video) : sabato 27 ottobre 2018, andrà in onda su Rai 3, lo Speciale de I Dieci Comandamenti, il programma di inchieste morali realizzato da Domenico Iannacone, intitolato Come figli miei, dedicato all'Istituto Professionale del Parco Verde a Caivano, alle porte di Napoli, un luogo dove la dispersione scolastica raggiunge i livelli più alti in Italia e dove la scuola rimane l'unico baluardo di legalità.In occasione della conferenza stampa di ...

Vladimir Putin - perché l'aiuto della Russia può affondare l'Italia : 'Finirà Come la Grecia' : L'ipotesi di un investimento da parte della Russia in titoli di Stato italiani non è stato accolto con grande entusiasmo tra gli analisti economici. l'aiuto russo non basterebbe certo a salvare la ...

Modello 730 integrativo - invio entro oggi : perché e Come presentarlo : Scade oggi, 25 ottobre, il termine per correggere eventuali errori o dimenticanze rispetto a quanto precedentemente dichiarato in Dichiarazione dei redditi, ed è possibile farlo presentando due modelli post dichiarazione: Modello 730 integrativo 2018 e Modello rettificativo 2018. Vediamo a cosa servono, in quali casi si possono presentare, le modalità con cui è possibile farlo ed entro quando, soffermandoci in modo dettagliato sul Modello 730 ...

Kate Middleton : Come e perché ha riconquistato la Regina Elisabetta : Mentre dall'altra parte del mondo la Duchessa di Sussex mostrava il suo pancino in un blu Fiji dress indossato alle isole Fiji , omaggio cromatico, , a Londra Kate Middleton c'entrava un colpo da ...

Come stanno i conti di Netflix e perché misura il successo in fan su Instagram : Netflix si rialza in fretta e inizia a correre. Dopo una secondo trimestre deludente, la società ha chiuso un terzo periodo oltre le attese sia nel conto economico che (soprattutto) per i nuovi utenti. Il titolo ha reagito con un balzo del 10%. La piattaforma continua a giocarsi molto con le produzioni originali. E per attrarre talenti usa anche Instagram. Fatturato e utile in crescita Netflix ha chiuso il terzo trimestre con un utile ...

Modello 730 integrativo 2018 entro il 25 ottobre : perché e Come presentarlo : Non è ancora chiusa totalmente la questione dichiarazione dei redditi 2018, perché c’è ancora un po’ di tempo per correggere eventuali errori o dimenticanze rispetto a quanto precedentemente dichiarato, ed è possibile farlo presentando con l’aiuto di due modelli post dichiarazione: Modello 730 integrativo 2018 e Modello rettificativo 2018. Vediamo a cosa servono, in quali casi si possono presentare, le modalità con cui è possibile farlo ed ...

Debito pubblico : Come - quando e perché è esploso in Italia : Se l’Italia si ritrova sempre nel mirino dei mercati nonostante le dimensioni della sua economia e l’avanzo primario è per due motivi: una crescita stentata e un Debito pubblico colossale, con la conseguente spesa per interessi. Ma come, quando e perché si è formato questo macigno che pesa da trent’anni sulle nostre vite?...

NBA – Gallinari a tutto tondo : “Nazionale? Ecco perchè ho scelto i Clippers. Anti-Warriors? È Come cercare l’anti-Juve” : Danilo Gallinari parla a 360 gradi della convocazione con l’Italia, l’avventura in maglia Clippers e la possibile anti-Warriors Quella appena iniziata è la stagione numero 11 per Danilo Gallinari in NBA. Il cestista azzurro è il giocatore più pagato, nonchè probabilmente il migliore, che i Los Angeles Clippers hanno attualmente a roster, dopo gli addii nelle ultime stagioni di Blake Griffin, Chris Paul e DeAndre Jordan. Il ...

Come stanno i conti di Netflix e perché misura il successo in fan su Instagram : Netflix si rialza in fretta e inizia a correre. Dopo una secondo trimestre deludente, la società ha chiuso un terzo periodo oltre le attese sia nel conto economico che (soprattutto) per i nuovi utenti. Il titolo ha reagito con un balzo del 10%. La piattaforma continua a giocarsi molto con le produzioni originali. E per attrarre talenti usa anche Instagram. Fatturato e utile in crescita Netflix ha chiuso il terzo trimestre con un utile ...

Perché Red Dead Redemption 2 sarà su 2 dischi - Come andranno usati : Sembra proprio che le indiscrezioni siano vere, Red Dead Redemption 2 arriverà su due dischi. Non parliamo solo di rumor, abbiamo proprio le immagini che testimoniano la presenza di due dischi nella versione finale pacchettizzata. A mostrarli lo Youtuber “PressStartKofi”, che ha twittato le immagini della sua copia review, che chiaramente ha ricevuto prima dell'uscita del gioco. Quello che si apprende dalle immagini è scritto proprio sulla ...

Come stanno i conti di Netflix e perché misura il successo in fan su Instagram : Netflix si rialza in fretta e inizia a correre. Dopo una secondo trimestre deludente, la società ha chiuso un terzo periodo oltre le attese sia nel conto economico che (soprattutto) per i nuovi utenti. Il titolo ha reagito con un balzo del 10%. La piattaforma continua a giocarsi molto con le produzioni originali. E per attrarre talenti usa anche Instagram. Fatturato e utile in crescita Netflix ha chiuso il terzo trimestre con un utile ...

Cimici asiatiche - perché ci invadono e Come eliminarle : (foto: Getty Images) Cimici, Cimici ovunque. In molte province italiane l’autunno 2018 è partito sotto l’insegna di un’ondata di questi insetti color grigio-bruno, ben noti per il loro inconfondibile ronzio ma, soprattuto, per il loro odore – per usare un eufemismo – sgradevole. Diffuse soprattutto nelle campagne, dove trovano ristoro tra la vegetazione, hanno raggiunto in massa ormai in molte aree la penisola, con diverse zone del Nord ...

Perché l'autodistruzione dell'opera di Banksy non è andata Come previsto : L'artista ha rivelato che l'autodistruzione avvenuta da Sotheby’s sarebbe dovuta andare in un altro modo