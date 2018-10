Club Basket Frascati serie B f | Coppola sicura | «L’obiettivo stagionale? Dipende tutto

Club Basket Frascati (serie C Gold/m) - Barucca felice : «Sabato contava l’atteggiamento» : Roma – Immediato riscatto per la serie C Gold maschile del Club Basket Frascati. La formazione di coach Rossella Cecconi ha battuto la Stella Azzurra Viterbo per 63-56 e ha così “cancellato” l’amarezza per la precedente sconfitta casalinga con la Smit. «Ci siamo ripetuti per tutta la settimana che non contava tanto la tecnica o la tattica in questa partita, ma l’atteggiamento – sottolinea l’ala piccola classe 1990 Nicolas Barucca – E in ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Giarrusso : «Partita dura con il Pass - ma l’abbiamo spuntata» : Roma – Si apre con una vittoria il campionato della serie B femminile del Club Basket Frascati. Le ragazze allenate da coach Marco Frisciotti hanno battuto per 56-50 il Bull, squadra romana. «Una partita tosta, di grande intensità e tensione – dice la guardia classe 2001 Gaia Giarrusso – E’ stata una gara quasi totalmente giocata punto a punto, ma alla fine l’abbiamo spuntata ed è stata sicuramente una vittoria importante. Tra l’altro non ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : i roster delle 16 squadre partecipanti alla massima competizione europea per Club : Sedici squadre, da un minimo di trenta a un massimo di trentotto partite, un trofeo. L’Eurolega, in fondo, è tutto questo nel format attuale, che poi è quello che darà vita tra pochi giorni all’edizione 2018-2019. La partenza di Luka Doncic per la NBA (che partirà proprio la settimana prossima, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre in Italia) ha reso i piani della difesa del titolo un po’ più complessi per il Real ...

Club Basket Frascati (serie C Gold/m) ok col brivido - capitan Monetti : «Era importante vincere» : Roma – Si apre con una vittoria col brivido la stagione della serie C Gold maschile del Club Basket Frascati. La squadra di coach Rossella Cecconi si è imposta al supplementare contro il Pass col punteggio di 82-79. «Erano importanti i due punti e li abbiamo presi – commenta soddisfatto capitan Manuel Monetti – Sono contento perchè la prima partita è sempre una mina vagante e portare a casa il risultato è stato fondamentale. ...

Prgomet (Club Basket Frascati) : «Il sogno di andare in serie A lo vedo vicino» : Roma – Il primo match ufficiale della serie B femminile del Club Basket Frascati è stato certamente positivo. La sfida sul campo del Msc Basketball Academy di Guidonia, compagine di serie C, ha visto le ragazze di coach Marco Frisciotti imporsi con un netto 70-30 nel match valido come prima giornata del triangolare di Coppa Lazio. «Di fatto è stata la nostra seconda partita nel pre-campionato dopo un intenso mese di allenamento – dice il ...