Cleo | l’app per i malati di sclerosi multipla che mette al centro il paziente

(Di martedì 30 ottobre 2018) Si chiamaed è disponibile gratuitamente sia per iOs che per Android. È un’applicazione pensata per supportare le persone connella loro vita quotidiana. A svilupparla Biogen Healthcare Solutions, divisione creata per offrire soluzioni digitali per chi soffre di malattie neurologiche e che fa capo a Biogen, azienda da 40 anni all’avanguardia nell’ambito delle biotecnologie applicate alle neuroscienze, che ha sviluppato diverse terapie per il trattamento della. L’idea di sviluppare un’applicazione nasce dalla considerazione del grande bisogno di ottenere informazioni e accedere a servizi di supporto da parte delle persone con questa patologia. I feedback di 100 persone conche vivono negli Stati Uniti, in Francia e in Germania (i primi paesi nei quali è stata lanciata l’app) sono serviti ad ...