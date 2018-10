Classi pollaio addio | finalmente si cambia

La dispersione delle intelligenze nelle Classi pollaio : La dispersione delle intelligenze è il problema delle classi pollaio . Qualcuno fa finta di non vedere il problema. Però, chi lavora in classe rileva la stortura rispetto al dettato costituzionale che nel tempo conduce all’abbandono. L’approccio superficiale alla dispersione La dispersione delle intelligenze è l’aspetto non adeguatamente considerato, quando si tratta delle classi - pollaio . Il conseguente danno formativo ...

Classi pollaio - finalmente abbiamo una proposta di legge : Classi pollaio, finalmente è stato presentata una proposta di legge da parte del M5S. Il cammino non sarà breve e facile. Perché non ripetere la soluzione pensata dal duo Gelmini/Tremonti, quando nel 2008 per far approvare rapidamente il salasso di 8 miliardi, decisero di inserirlo in un provvedimento più ampio? Fu un successo per il governo, non per la scuola! Classi pollaio una proposta di legge Classi pollaio, dopo tanti articoli, ...