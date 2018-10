Cisterna di Latina | addio a Desirée | in centinaia ai funerali sulle note di Jovanotti e

A Cisterna di Latina i funerali di Desirée Mariottini : Milano, 30 ott., askanews, - La bara bianca portata a spalla, i palloncini bianchi, rosa e viola, gli applausi, i fuochi d'artificio e le note di Jovanotti, 'È per te', e dei Maneskin, 'Torna a casa',.

Cisterna di Latina - tanti giovani ai funerali Desirée. Il padre : "Sono morto con lei". Il parroco : "Stato intervenga contro violenza" : L'ultimo saluto alla 16enne violentata e uccisa in un capannone abbandonato a San Lorenzo. La disperazione dell'uomo: "Lei per me era tutto"