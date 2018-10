Cina | per Schroders il rallentamento economico è solo all' inizio

Fraccaro : cordoglio per vittime e viCinanza a feriti causa maltempo : Roma – “Esprimo profondo cordoglio per le vittime e sincera vicinanza alle persone rimaste ferite a causa degli eventi calamitosi. Il Paese e’ duramente colpito dall’ondata di maltempo e il nostro ringraziamento va ai soccorritori che in queste ore sono impegnati sul territorio”. “A nome mio personale e del Governo porgo le piu’ sentite condoglianze per la morte del Vigile del fuoco volontario deceduto ...

Cina - il papà voleva figlio maschio ma nasce una femmina : la vende per 5mila euro : Una vicenda tanto grave quanto inconsueta si è verificata nelle scorse settimane in Cina, precisamente nella provincia di Zhejiang, dove un uomo, diventato padre per la seconda volta, ha preso la decisione di vendere la propria figlia ad una coppia dopo essere venuto a conoscenza che si trattava di una bambina e non di un maschietto. Il desiderio dell'uomo, infatti, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, era quello di avere un ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Lazio-Inter 0-3. Un super Icardi trasCina i nerazzurri : Tanti dubbi nelle ultime ore, visto il maltempo che ha falcidiato la Capitale e tutto il centro Italia. Alla fine però si è giocato senza alcun problema, se non con la fatica arrivata a causa di un campo pesante: il Monday Night della Serie A di Calcio per quanto riguarda la nona giornata ha visto in scena all’Olimpico di Roma Lazio e Inter, in un match dominato dai nerazzurri. 3-0 per la banda di Spalletti, guidata dal capitano ...

Alberi crollano sulle auto per pioggia e vento : due morti schiacciati a Frosinone - uno a TerraCina : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 4 morti tra Lazio e Campania. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la Cina vince la gara a squadre maschile - la Russia si arrende per mezzo decimo! Assegnati i pass olimpici : La Cina ha vinto la gara a squadre maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si è disputata all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La compagine asiatica è tornata sul tetto del Pianeta dopo che nel 2015 aveva ceduto il primato al Giappone e si è così rimpossessata dello scettro che, tranne la parentesi del 2001 (trionfo della BieloRussia) e quella citata di tre anni fa, detiene dall’ormai lontano 1994. Addirittura 11 titoli in ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Russia - Cina - Giappone : che lotta per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata, si preannuncia grande spettacolo per un team event da brividi con i migliori interpreti del pianeta pronti a darsi battaglia nella corsa verso il titolo iridato. La Russia ha chiuso il turno di qualificazione al comando e se la dovrà vedere ...

Pellicola repellente per sporco e batteri grazie alle nanotecnologie. Oggi aiuta la mediCina - domani forse ci terrà pulito lo smartphone : Un gruppo di ricercatori della McMaster University (Canada) ha messo a punto un rivestimento che si può applicare su molte superfici per renderle completamente repellenti a moltissime sostanze. È efficace contro olio, acqua, polvere e forme comuni di sporco, batteri, virus e tessuti viventi. L’applicazione in prima battuta riguarda il campo medicale, ma una volta in commercio potrebbe tornare utile anche per smartphone e vari accessori ...

Maltempo Trento - centro operativo esorta alla prudenza : ridurre spostamenti e non avviCinarsi ai corsi d’acqua : Il centro operativo comunale di Trento, in riunione permanente da ieri in seguito alla forte ondata di Maltempo, ha emesso stamane un comunicato con una serie di raccomandazioni. I cittadini sono invitati a ridurre il piu’ possibile gli spostamenti e, nel caso risultino inevitabili, porre massima attenzione nei luoghi percorsi, evitando l’avvicinamento ai corsi d’acqua, conche e sottopassi, rampe ed ai versanti che possono ...

Forniture all'ingrosso per la propria azienda : come comprarle direttamente dalla Cina : La manifattura cinese ha molto da offrire al mondo e nulla da invidiare a quella di tante altre nazioni, con prodotti di qualità, realizzati in maniera corretta, sicura e adatta alle esigenze ...

Spread in discesa dopo S&P. Milano a +2% in apertura trasCinata dai titoli bancari : Borsa in positivo, Spread in ribasso. La settimana dei mercati inizia con il segno più e un sospiro di sollievo dopo la decisione di venerdì di Standard & Poor’s di non abbassare il rating dell’Italia. Pur di fronte a un outlook negativo i titoli, soprattutto quelli bancari, hanno di che sorridere. A un’ora dall’apertura, il listino di Milano segna un +2% mentre il differenziale con i titoli tedeschi, che la scorsa ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trasCinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

Serie A - Mitchell trasCina Cantù. Varese supera Trieste : ROMA - La Red October Cantù non si ferma più e conquista la terza vittoria conseutiva battendo la Grissin Bon Reggio Emilia con un roboante 101-95. Devastante l'impatto avuto nel math da Tony Mitchell ...