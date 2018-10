Cibo spazzatura e marketing per bambini | l' Oms bacchetta anche l' Italia

FAO : il commercio e il consumo di Cibo spazzatura rappresentano un ostacolo alle diete sane : Il sistema alimentare globale non sta fornendo alle persone le diete di cui hanno bisogno per condurre una vita sana, e sta invece contribuendo al crescere dell’obesità e del sovrappeso, soprattutto nei paesi che importano la maggior parte del proprio cibo ha affermato ieri il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva. “Sfortunatamente commodities e cibo processato a basso costo sono molto più comodi per il commercio ...