Chioggia | acqua alta? Niente paura | c’è il motoscafo improvvisato Il risultato è

(Di martedì 30 ottobre 2018) Le forti piogge che si sono abbattute su tutta l’Italia non hanno risparmiato nemmeno, ma un simpatico ragazzo non ha perso la voglia di divertirsi e si è inventato un modo originale per sfruttare l’. A bordo di une travestito da “Tranformer”, il buontempone si è concesso un po’ di “vasche” in Corso del Popolo tra gli sguardi divertiti dei passanti. L'articolo: c’è il. Ilè esilarante proviene da Il Fatto Quotidiano.