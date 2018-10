Chicago PD 6×08 | Atwater di fronte ad un bivio

ilnotiziangolo

(Di martedì 30 ottobre 2018)PD 6×08 trama e promo – L’ottavo episodio della serie tv crime andrà in onda sulla CBS mercoledì, 14 novembre 2018. “Black and Blue” ci anticipa un nuovo caso che impegnerà le forze dell’Intelligence. La trama diPD 6×08 vedrà invecefare una scelta piuttosto difficile.PD 6×08 trama e anticipazioni Nell’ottava puntata, l’Intelligence non sarà unita verso un unico. Da un lato avremo infatti la squadra impegnata nella cattura di un boss della droga. L’obbiettivo è riuscire ad eliminarlo prima che prenda il controllo della città. Dall’altra abbiamo invece il personaggio più secondario dello show:. Le tracce verticali che lo riguardano non sono poi così tante, anche se l’uscita di scena di Alvin ha di sicuro contribuito alla sua rinascita. Questa volta infatti lo ...