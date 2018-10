Chiara Ferragni-Fedez festa al supermercato | Costanzo | “Ragazzini viziati”

Arriva il teaser di Prima di ogni cosa di Fedez con Leone e Chiara Ferragni in attesa del singolo : Il teaser di Prima di ogni cosa di Fedez con Leone e Chiara Ferragni va ad anticipare il singolo che rilascerà il 2 novembre per il ritorno alla carriera da solista dopo l'esperienza con J-Ax, Arrivata fino allo Stadio San Siro di fronte a 75000 persone e con un palco alto 26 metri. Il brano è una dedica a suo figlio Leone, avuto da Chiara Ferragni a marzo 2018. Madre e figlio compaiono nel teaser del video che sarà rilasciato alle 15 del 2 ...

Chiara Ferragni - l'attacco su Instagram : "Se volete un figlio con problemi psicologici fate come lei" : In viaggio a Marrakech, Chiara Ferragni è finita nel mirino degli 'haters'. L'accusa arriva dopo uno scatto in bikini...

Chiara Ferragni in lacrime - vede il video di Fedez con Leone e si commuove : Le furenti polemiche per la festa di compleanno di Fedez in un supermercato sembrano ormai lontane, anche se sono passati solo pochi giorni. Chiara Ferragni ha visto, in anteprima, il videoclip di...

Sanremo 2019 - le anticipazioni : “Mengoni e Ramazzotti sicuri - trattative con Chiara Ferragni e Fedez. Forse anche Andrea Bocelli” : Claudio Baglioni e Sanremo 2019, una sfida difficile dopo l’exploit dello scorso febbraio con le cinque serate del festival viste in media da 10.869.000 telespettatori e il 52,16% di share. Il cantante romano è al lavoro per la nuova edizione tra le novità del regolamento, la scelta dei big in gara, il nuovo spazio dedicato ai giovani, il cast di conduttori e i superospiti. Su quest’ultimo capitolo il settimanale Chi ha fornito ...

Chiara Ferragni in lacrime : dopo la festa - il video di Fedez dedicato a Leone : Fedez e Chiara Ferragni provano a voltare pagina dopo la bufera che si è abbattuta su di loro in seguito alla festa al supermercato additata come ostentazione di opulenza in barba a chi non ha il pane da mettere sotto i denti. Un turbine di polemiche che ha messo a dura prova la coppia, che malgrado le scuse pubbliche non sembra essere riuscita a farsi perdonare da gran parte degli internauti. E quale miglior modo per tornare alla normalità se ...

VITTORIO FELTRI CONTRO FEDEZ E Chiara FERRAGNI/ Festa dei Ferragnez? Un'idiozia totale : VITTORIO FELTRI ospite del programma "Un giorno da pecora" dice la sua sulla Festa di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI in un supermercato Carrefour definendola "Un'idiozia totale"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:40:00 GMT)

Vittorio Feltri sulla festa di Fedez al supermecato e su Chiara Ferragni : Vittorio Feltri dice la sua sulla questione compleanno di Fedez al supermercato sulla festa delle polemiche celebrata al supermercato da Chiara Ferragni e Fedez, interviene anche Vittorio Feltri. Il direttore parla a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, dove spiega: “La festa di Fedez e Chiara Ferragni in un supermercato? Se dovessi fare un festeggiamento non sceglierei certo un supermercato, mi pare un’idiozia totale. Gli effetti, ...

Fedez e Chiara Ferragni sul palco del Festival di Sanremo : Claudio Baglioni lavora a ritmo pieno in vista del 5 febbraio, data d’inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo.