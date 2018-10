Chi sono i ribelli M5S |  perché dicono no al governo  e ora rischiano l’espulsione

Maltempo - si contano i danni dei nubifragi : sono nove le vittime - Chiuso l'aeroporto di Genova : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia , si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a nove morti e un disperso. Le scuole resteranno ...

Tav - Renzi : “Blocco dei lavori isolerà l’Italia - Lega e M5S sono sadomasoChisti” : Matteo Renzi contesta la scelta del gooverno, su spinta del M5S, di sospendere i lavori per l'alta velocità Torino-Lione: "Dire No alla Tav non significa dire No solo alla Torino-Lione, ma dire no alla Venezia-Milano-Parigi. I grilloleghisti vogliono isolare l’Italia: questa non è politica, questo è sadomasochismo".Continua a leggere

Esteriormente longilinei - ma 6 milioni di italiani sono obesi dentro : ecco cosa risChiano : Apparentemente longilinei, ma in realtà 'obesi dentro': è la situazione paradossale si stima riguardi circa sei milioni di italiani. Tanti sono infatti coloro che, pur essendo magri, hanno un ...

Carceri - le foto dei medici possono far emergere altri casi CucChi. Che senso ha togliere quelle parole? : Un medico che lavora in un carcere e che, visitando un detenuto, si accorge di segni sul suo corpo che lasciano presagire abbia subito violenze, deve o no fotografare le ferite o che per loro? O deve limitarsi a refertare per iscritto? Seppur fosse il medico più scrupoloso e onesto al mondo, la descrizione scritta è sempre frutto della sua singola interpretazione. Inoltre, rende senz’altro un’idea meno chiara di quanto non facciano descrizione e ...

Merkel vuole guidare la Germania fino al 2021 ma i tedesChi sono stanchi : Angela Merkel ha annunciato che non si ricandiderà alla guida della Cdu e al Bundestag, ma vorrebbe ritirarsi dalla politica quando terminerà il suo mandato nel 2021. Malgrado la fiducia nella cancelliera, i tedeschi sembrano stanchi più di quanto non abbiano paura di un salto nel vuoto e guardano al cambiamento. ...

Cristiano Ronaldo : "So Chi sono e cosa ho fatto - la verità verrà fuori un giorno. Ho dovuto spiegarlo alla mia famiglia" : Intervistato da France Football il fenomeno portoghese nega le accuse di stupro e ribatte: "Chi mi critica, trasforma la mia vita in un circo, vedrà". Espone le sue verità ad una delle più celebri riviste calcistiche del mondo, la stessa che ha istituito il pallone d'oro per cui CR7 anche quest'anno è uno dei più papabili.Secondo quanto raccontato da Kathryn Mayorga l'attaccante della Juventus e della nazionale ...

Merkel dà l'addio alla politica : Chi sono i candidati alla sua successione : La decisione dopo la sconfitta elettorale in Assia, che ha fatto seguito a quella in Baviera: questo sarà il suo ultimo...

Epcc - gara di haters tra Cattelan e Saviano : “Marchettaro o pezzo di m… per Chi sono gli insulti?”. Poi il duetto con Gué Pequeno : gara di haters con uno scrittore e giornalista che sull’odio sui social può decisamente dire la sua, Roberto Saviano. Quindi un imperdibile duetto con Gué Pequeno, uno dei rapper più amati del panorama musicale italiano, sul grande tormentone lanciato da questa edizione di Epcc a Teatro, la hit Broccoletti, e ancora, un emozionante confronto con un genetista che ha stampato su carta per la prima volta un vero codice genetico umano, il ...

Leicester - Nursara Suknamai e le altre vittime : Chi sono : Nel giorno in cui il Leicester, con un comunicato ufficiale, rende noti i nomi delle vittime dell'incidente dell'elicottero precipitato all'esterno dello stadio, gli investigatori indagano sulle ...

Psg - Tuchel : 'Rabiot e Mbappé in panChina per punizione'. Sono arrivati tardi alla rifinitura : Undici vittorie su undici. 33 punti in campionato, quasi a dire che è già tutto deciso sebbene la stagione sia solo a fine ottobre. In Francia pare non esserci storia, con il Psg che macina successi ...

Allerta Meteo Roma - il senatore lancia l’allarme : “anche il Senato - Palazzo Madama - e il Pantheon sono a risChio alluvione. Non bisogna dimenticare” : “Nel 1870 una alluvione interessò l’area dove è ubicato il Senato della Repubblica Italiana. A proposito di allerte idrogeologiche e aree inondabili: sapete che Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, è a rischio inondazione? Non solo Palazzo Madama, anche il Pantheon e gli edifici circostanti dove sono ubicati gli uffici dei Senatori come Palazzo Toniolo e Palazzo ISMA. Come si fa a dire? Semplice. Tra Piazza ...

Domenica Live - Iva ZanicChi rivela : “Quando sono nata mio padre non mi voleva vedere e io mi sentivo brutta” : “Mio padre voleva un maschio, quando sono nata non mi ha voluta vedere per tre giorni. Mia mamma ha detto al mio bisnonno: ‘Che disgrazia, è nata femmina e per di più è bruttina’. Il mio bisnonno mi ha guardata e ha commentato: è nata di sabato e di luna buona, avrà fortuna. E la mamma ha smesso di piangere”. Nello studio di Domenica Live, Iva Zanicchi ha parlato a Barbara D’Urso della sua vita a 360 gradi, dai ...

Sono state Chiuse le indagini sul caso CONSIP ed è stata Chiesta l'arChiviazione per Tiziano Renzi - scrive il Fatto Quotidiano : ... la CONSIP, , Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e il ministro dello Sport Luca Lotti, anche lui molto vicino a Renzi. Secondo il Fatto Quotidiano , la procura ha ...

