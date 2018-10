Centro Milano invaso per evento Juventus

Crolla un albero : tre morti al Centro-sud | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Tromba d'aria Milano : bufera di vento/ Maltempo ultime notizie : allarme verso il Centro della città : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, il vortice si sta spostando verso il centro della città.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:07:00 GMT)

Milano. Nel Municipio 5 il primo Centro del riuso : È stata individuata l’area per la costruzione di una nuova ricicleria Amsa nel Municipio 5, in via Lampedusa. Attiguo alla

Incendio Milano - scemato odore in Centro : ANSA, - Milano, 17 OTT - E' scemato e ormai non si sente più in piazza Duomo e nel centro di Milano l'odore che deriva dall'Incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini ...

Incendio a Milano - ancora aria irrespirabile in Centro : corsa alle mascherine : corsa alle mascherine a Milano, dove si sente ancora forte la puzza di fumo dopo l'Incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini tra Quarto Oggiaro e la...

Incendio a Milano - Centro invaso da puzza e aria irrespirabile : corsa alle mascherine : corsa alle mascherine a Milano, dove si sente ancora forte l'odore di fumo dopo l'Incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini tra Quarto Oggiaro e la...

Infortunio Vecino - il Centrocampista si fa male in nazionale : a rischio la sua presenza nel derby di Milano : Matias Vecino ha riportato un problema alla coscia destra che gli impedirà di giocare con l’Uruguay: il centrocampista sudamericano a rischio per il derby di Milano “Matias Vecino non potrà scendere in campo in amichevole contro il Giappone per un dolore avvertito nella parte posteriore della coscia destra”. Così su Twitter la Federcalcio uruguayana annuncia il forfait del centrocampista dell’Inter nel match con la ...

La visita di Conte ad un Centro d'eccellenza per le startup di Milano : "Il Paese deve crescere puntando sull'innovazione tecnologica e sulla creatività, naturalmente avvalendosi degli asset naturali che abbiamo in Italia a qualsiasi livello che tutto il mondo ci invidia: cercheremo di metterci del nostro, il governo c'è". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine della visita allo campus di co-working di Talent Garden a Milano, ...

Milano : torna festival 'La città che sale' - iniziative tra Centro e periferie (2) : (AdnKronos) - La versione autunnale (cui seguirà una invernale e poi una primaverile) parte giovedì 15 in via Maspero 18 con Flower Power concerto con Nicoletta Tiberini (voce) e Valerio Scrignoli (chitarra elettrica), dedicato alle canzoni che hanno infiammato gli anni 60 e la generazione dei figli

Milano : torna festival 'La città che sale' - iniziative tra Centro e periferie : Milano, 15 ott. (AdnKronos) - Dal 15 al 18 al novembre torna il festival itinerante 'La città che sale', promosso da Musicamorfosi in collaborazione con MM e Anteo con il contributo di Fondazione Cariplo. Il festival propone un programma di appuntamenti che mira ad attrarre il centro musicale di Mil

Dal Duomo all'Arena : la carica dei 40mila della Deejay Ten nel Centro di Milano : Una marea di appassionati alla corsa non competitiva ideata da Linus tra colori, divertimento e traffico zero

MotoGP - Andrea Iannone a spasso in Apecar per il Centro di Milano VIDEO : Andrea Iannone ha sorpreso tutti, facendo un giro per il centro di Milano con il veicolo a tre ruote famoso in tutto il mondo. Il pilota della Suzuki aveva due passeggeri molto particolari: i comici ...

Milano. Aperto il Centro diurno disabili Ippodromo di via Cilea : Un’ex scuola materna completamente riqualificata con una superficie di 950 metri quadrati distribuiti su un unico piano. È il nuovo

‘Ndrangheta - 16 anni di carcere a Rocco Barbaro : boss di Platì - gestiva un bar in Centro a Milano. Era latitante fino al 2017 : Sedici anni di carcere a Rocco Barbaro. L’esponente del clan Barbaro-Papalia di Platì, 53 anni, ritenuto il reggente della “lombarda” (la struttura di vertice della ‘ndrangheta in Lombardia) è stato condannato per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni dal Tribunale di Milano. Secondo i giudici dell’ottava sezione penale, ‘U sparitu (così chiamato per la sua latitanza durata due anni) gestiva, ...