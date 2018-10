C' è Bolsonaro | Battisti rischia Ma il terrorista è già in fuga

Dopo vittoria di Bolsonaro Salvini accelera su Cesare Battisti : Non vedo l'ora di portarlo in galera : Nel frattempo il procuratore generale brasiliano della Repubblica, Raquel Dodge, ha argomentato che la decisione di estradare Battisti non può che essere politica. L'Stf, ha detto, si è già ...

Il Brasile vira a destra - Bolsonaro presidente | Battisti in "regalo" per l'Italia : Il candidato populista d'estrema destra vince il ballottaggio delle presidenziali in Brasile superando Fernando Haddad, candidato della sinistra. Il figlio del presidente annuncia un "regalo" all'Italia

Battisti : figlio Bolsonaro - in arrivo : ANSA, - ROMA, 29 OTT - "Il regalo è in arrivo! Grazie per il supporto, la destra diventa più forte". Così su twitter, Eduardo Bolsonaro, figlio del nuovo presidente del Brasile e deputato federale, ...

Lega a Bolsonaro : “Subito estradizione di Cesare Battisti”. Brasile : “Regalo in arrivo” : La Lega esulta per l'elezione di Javier Bolsonaro, e preme affinché rispetti i patti e concesa subito l'estradizione di Cesare Battisti: "Avanti tutta con l'estradizione in Italia del terrorista comunista Cesare Battisti che deve scontare anni di galera per i suoi atroci crimini e che in questi anni ha fatto la bella vita in Brasile difeso dalla sinistra al potere". .Continua a leggere

Voto in Brasile - Salvini sta con Bolsonaro : "Ci restituirà Battisti" : In questo video mi ringrazia garantendo che restituirà all'Italia il terrorista rosso #Battisti , da sempre protetto dai politici e dagli intellettuali di sinistra di mezzo mondo. #goBolsonarogo ...

‘Estraderò Cesare Battisti’ - Bolsonaro fa il bullo su Twitter ma la questione resta complessa : Il “cinguettio” con cui il papabile nuovo presidente del Brasile ha provocato un trambusto mediatico nazionale e internazionale, recita così: “Confermo la mia intenzione, nel caso di vittoria alle elezioni, di procedere all’immediata estradizione del terrorista italiano Cesare Battisti, adorato dalla sinistra. Mostreremo al mondo il nostro impegno nel combattere il terrorismo, e consegnare i responsabili alla giustizia. Il Brasile merita ...

Cesare Battisti : "Non mi preoccupo - sull'estradizione non decide Bolsonaro" : Per Cesare Battisti non sarà Jair Bolsonaro , il candidato di estrema destra alle presidenziali brasiliane, a decidere del suo futuro. E della sua estradizione. Raggiunto da Agence France-Presse, a ...

