Un 63enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) è morto ieri pomeriggio in mare per un incidente durante un'uscita in kitesurf. Secondo quanto ricostruito, era in mare ae a causa delle fortissime raffiche di vento, è stato scagliato sullaera. Per lui non c'è stato nulla da fare.(Di martedì 30 ottobre 2018)