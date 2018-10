Catania | presidente antiestorsione arrestato per estorsione

In manette a Catania il presidente dell'Associazione antiracket : Palermo, 30 ott., askanews, - Avrebbe estorto denaro a quelle stesse vittime del racket che alla sua associazione si rivolgevano per avere giustizia e accedere al fondo di solidarietà per le vittime ...

Catania - presidente antiracket arrestato per peculato e falso. E’ indagato anche per estorsione : Il presidente dell’Associazione siciliana antiestorsione, Salvatore Campo, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza di Catania per falso ideologico e peculato. E’ indagato anche per estorsione continuata nei confronti di alcune vittime del racket che avevano richiesto accesso allo specifico fondo di solidarietà statale. Campo è stato posto ai domiciliari da militari delle Fiamme gialle in esecuzione di un provvedimento ...

Lista “Giannone Presidente” : 18 medici “liberi” per restituire ai Medici di Catania il loro Ordine : “Difendere e regolamentare la professione medica, nell’interesse primario della salute dei cittadini”. È questo l’unico obiettivo della candidatura a presidente