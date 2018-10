CASTELLUCCIO DI NORCIA | INAUGURATO IL ' DELTAPLANO'

Terremoto : proseguono le demolizioni a CASTELLUCCIO - il borgo verrà raso al suolo come San Pellegrino di Norcia : Nuova ordinanza di demolizioni per tre edifici di Castelluccio. E’ stata emessa dal Comune di Norcia che chiede, contestualmente, anche la rimozione delle macerie. Se non ci saranno opposizioni dai legittimi proprietari dei tre immobili, le ruspe entreranno in funzione il 3 novembre. Castelluccio e San Pellegrino sono le due frazioni piu’ colpite dal sisma di due anni fa, al punto che entrambi i borghi verranno praticamente rasi al ...