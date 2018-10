Cast e personaggi di Succession su Sky Atlantic dal 30 ottobre | una dinastia

Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 15 - dal 29 ottobre in Italia su FoxLife : trama e programmazione : Cast e personaggi di Grey's Anatomy 15 portano le nuove storie del medical drama in Italia da lunedì 29 ottobre, con la programmazione degli episodi in prima tv assoluta su FoxLife (canale 114 di Sky). Si parte con la doppia première da due episodi, dai titoli Con meraviglia e selvaggio desiderio e Spezzati insieme, per la durata di circa due ore, che FoxLife trasmette il 29 ottobre a partire dall 21.05. Parte così l'appuntamento con ...

Cast e personaggi de Il Trono di Spade 7 - su Rai4 dal 29 ottobre : anticipazioni primi due episodi : Cast e personaggi de Il Trono di Spade 7 arrivano da stasera, 29 ottobre, su Rai4. Dopo la messa in onda sul canale satellitare Sky Atlantic, la penultima stagione della pluripremiata serie HBO sbarca finalmente in chiaro. In questi nuovi episodi, Cersei Lannister è la nuova regina dei Sette Regni, affiancata dal fidato fratello Jaime, ma anche da Qyburn e Ser Gregor Clegane. E valuta un'alleanza con il nuovo Re delle Isole di Ferro Euron ...

I Medici 2 – Lorenzo il Magnifico : Cast e personaggi : cast e personaggi I Medici 2 – Lorenzo il Magnifico: la serie evento che racconta la storia della casata al potere di Firenze durante il Rinascimento La famiglia de I Medici è tornata con la seconda stagione dedicata alla vita di Lorenzo il Magnifico, terzo capostipite della famiglia fiorentina dopo Piero il Gottoso. Al centro della serie l’acerrima battaglia contro i Pazzi, ma anche politica e storie di passione ed amore. Ecco il ...

Cast e personaggi di Criminal Minds 14 su FoxCrime dal 26 ottobre col 300° episodio : trama e programmazione : Cast e personaggi di Criminal Minds 14 sbarcano su FoxCrime dal stasera, 26 ottobre, con un traguardo importante. L'episodio numero 300° della serie apre la nuova stagione, annunciata con sorpresa dal network CBS lo scorso maggio. Il longevo procedural era infatti tra gli show a rischio cancellazione. A poche settimane dalla messa in onda negli Stati Uniti, Cast e personaggi di Criminal Minds 24 arrivano anche in Italia. La passata stagione ...

Cast e personaggi de Le terrificanti avventure di Sabrina dal 26 ottobre su Netflix con gli auguri di Melissa Joan Hart e del Cast “originale” : Il fine settimana più spaventoso inizia oggi con l'arrivo di cast e personaggi de Le terrificanti avventure di Sabrina pronti a sbarcare su Netflix da oggi, 26 ottobre. Il giorno del lancio della serie più attesa, e già promossa per una seconda stagione, è arrivato e chi pensa di vedere Sabrina e i suoi amici alle prese con divertenti storielle come nella famosa comedy con Melissa Joan Hart si sbaglia e di grosso. La serie sarà dark, noir e ...

Cast e personaggi de L’Allieva 2 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : trame e promo episodi 25 ottobre : Cast e personaggi de L'Allieva 2 debuttano da stasera, 25 ottobre, su Rai1. Dopo il grande successo della prima stagione, in onda due anni fa, torna la fiction tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa della principessa” e “Una lunga estate crudele” e diretta da Fabrizio Costa. Sei serate per addentrarci ancora nel mondo di Alice Allevi, sognatrice e maldestra specializzanda di medicina legale. Per la protagonista sarà un ...

Cast e personaggi di Suburra - il film in onda su Rai3 il 25 ottobre : anticiperà la messa in onda della serie? : Cast e personaggi di Suburra sono pronti a tornare in onda su Rai3 con l'ennesima replica del film da cui ha tratto ispirazione anche la serie prodotta da Netflix, il primo prodotto italiano della piattaforma streaming famosa in tutto il mondo. La politica, la criminalità e la Chiesa saranno risucchiate in un intreccio di affari, appalti truccati e omicidi, portando ad un livello davvero aspro e complicato quello che la serie ha avuto il merito ...

Cast e personaggi di Law & Order True Crime al via su Mediaset Premium e Sky il 25 ottobre : programmazione e anticipazioni : Grande appuntamento oggi, 25 ottobre, su Mediaset Premium Crime e su Sky dove farà il suo debutto, in prima tv, il nuovo spin off del franchise di "Law & Order". Dick Wolf firma un altro successo, il sesto della famosa "saga" Crime americana andata in onda proprio un anno fa negli Usa. Cast e personaggi di Law & Order True Crime ripercorre casi di cronaca realmente accaduti e da questa sera andrà in onda al giovedì sera sia per gli ...

L’Isola di Pietro 2 - Cast e profilo dei personaggi : cast e protagonisti de L’Isola di Pietro 2, la fiction di successo di Canale 5 con Gianni Morandi, Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis L’Isola di Pietro è tornata con la seconda stagione. Accanto ai volti storici di Gianni Morandi nel ruolo di Pietro Sereni e Chiara Baschetti in quello della figlia Elena, la serie televisiva italiana diretta da Umberto Carteni si arricchisce di tante new entry e personaggi. Ecco tutti i volti ...

Cast e personaggi di Bodyguard su Netflix - la serie con Richard Madden de I Medici arriva dal 24 ottobre : Cast e personaggi di Bodyguard debuttano oggi, 24 ottobre, su Netflix. La serie inglese, campione di ascolti nel Regno Unito, arriva finalmente anche in Italia per conquistare il suo pubblico. Richard Madden è il protagonista di questo thriller al cardiopalma, tra sesso, action e giochi di potere nei corridoi del governo britannico. L’ex star dei Medici e de Il Trono di Spade veste i panni David Budd, un eroico ma instabile veterano di ...

Cast e personaggi de I Medici 2 - Daniel Sharman è Lorenzo il Magnifico : anticipazioni 23 ottobre : In prima mondiale, stasera debuttano Cast e personaggi de I Medici 2. Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della prima stagione tornano, con un secondo ciclo di episodi, la produzione internazionale Rai e Lux Vide, il cui capitolo stavolta sarà incentrato sulla figura di Lorenzo il Magnifico, uno dei principali protagonisti del Rinascimento italiano. Un Cast stellare diretto da Jon Cassar e Jan Maria Michelini. La serie è ideata ...

Cast e personaggi di 911 2 su FoxLife dal 23 ottobre mentre la prima stagione debutta su Rai2 : le novità sulla programmazione : novità importanti in arrivo per i fan delle serie tv visto che da oggi, 23 ottobre, su FoxLife l'appuntamento è con Cast e personaggi di 911 2. La serie tv rivelazione della scorsa stagione telefilmica porta la firma di Ryan Murphy e dopo il successo dell'anno scorso, è tornata in onda negli Usa con i nuovi episodi che da oggi saranno in Italia in contemporanea. Alla base della seconda stagione ci sarà gli elementi che ne hanno decretato il ...

«I Medici " Lorenzo il Magnifico» : trama - Cast e personaggi - : ... con ancora una volta uno sforzo produttivo eccezionale per ricostruire la magnificenza della culla del Rinascimento che ha già incantato il pubblico televisivo di tutto il mondo. La prima stagione è ...

Cast e personaggi de L’Isola di Pietro 2 al via il 21 ottobre su Canale 5 con Gianni Morandi - Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini : Il conto alla rovescia è terminato e Cast e personaggi de L'Isola di Pietro 2 terranno compagnia al pubblico proprio da oggi, 21 ottobre, con Gianni Morandi in testa pronto a vestire i pani del pediatra di Carloforte. Non lo abbiamo mai visto operare nel vero senso della parola ma, sicuramente, sembra che il giallo sia il suo principale mistero. La fiction prenderà il via proprio dalla sua nuova vita insieme alla figlia Elena (interpretata ...