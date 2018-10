Caserta | inaugurato a Lusciano Centro per l’autismo

meteoweb.eu

: RT @maxdedonato: Inaugurato a Maddaloni #Caserta il servizio #MercitaliaFast del #GruppoFS : primi al mondo a far viaggiare le merci ad Alt… - RizzoEdoardo : RT @maxdedonato: Inaugurato a Maddaloni #Caserta il servizio #MercitaliaFast del #GruppoFS : primi al mondo a far viaggiare le merci ad Alt… - TrasportiItalia : RT @maxdedonato: Inaugurato a Maddaloni #Caserta il servizio #MercitaliaFast del #GruppoFS : primi al mondo a far viaggiare le merci ad Alt… - maxdedonato : Inaugurato a Maddaloni #Caserta il servizio #MercitaliaFast del #GruppoFS : primi al mondo a far viaggiare le merci… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Nasce a) un importanteper, struttura che andrà a colmare un vuoto che risucchia le famiglie con figli affetti da disturbi dello spettro autistico. Alla presentazione del, alla quale ha preso parte anche Stefano Graziano (presidente della V Commissione Sanità), non sono mancati tutti quei cittadini che individuano in questo “ambulatorio della solidarietà” un punto di riferimento ormai imprescindibile. «Il– spiega Sergio Canzanella, direttore generale dell’associazione House Hospital onlus – potrà accogliere fino a 23 bambini e sarà aperto dalle 9 alle 19. Cerchiamo così di dare risposte concrete ai genitori che troppo spesso si sentono abbandonati dalle istituzioni e che non sanno come fare a garantire ai propri figli un’assistenza di qualità». Ilperdidispone infatti di tutti gli ausili tecnologici necessari ...