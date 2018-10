Carol Alt si racconta | Oggi posso rifiutare certi contratti

Carolina Kostner infortunata - salta il Grand Prix di novembre : ... è infatti costretta a dare forfait al Grand Prix di pattinaggio previsto a Helsinki e a Grenoble , a novembre, e inserito nel circuito di Coppa del mondo . Non è ancora chiara l'entità dell'...

Pattinaggio artistico - infortunio per Carolina Kostner! La Reginetta salta il Grand Prix : Giornata critica per l’Italia degli sport invernali. Dopo l’annuncio dello stop di Sofia Goggia a causa della frattura del malleolo, arriva anche la notizia dell’infortunio di Carolina Kostner. L’icona del Pattinaggio artistico azzurro accusa infatti un dolore all’anca sinistra e un’infiammazione del tendine prossimale del retto femorale sinistro. Proprio per questo motivo la Reginetta del Ghiaccio è costretta ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Mungai esce a testa alta al quarto turno - ad un passo dalla lotta medaglie. Carola Paissoni out al secondo turno : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. L’Italia si gioca oggi, lunedì 24 settembre, le ultime possibilità di conquistare il podio in un torneo che finora non si è rivelato propizio per i colori azzurri dopo le eliminazioni premature di Fabio Basile, Odette Giuffrida ed Edwige Gwend e l’uscita di scena al terzo turno di Matteo Medves e Antonio Esposito. ...

Uragano Florence - ora si scatenano i tornado : case distrutte e veicoli ribaltati in Virginia e Nord Carolina - caduti 916mm di pioggia [GALLERY] : 1/24 ...

L’uragano Florence continua a scaricare precipitazioni catastrofiche sulle Carolina : quantità di pioggia sconvolgenti - rischio alluvioni altissimo [FOTO e VIDEO] : 1/22 ...

Uragano Florence : nel Nord Carolina venti a 143 km/h - onde alte 9 metri - inondazioni di 2 metri e il peggio deve ancora venire [FOTO e VIDEO] : 1/39 ...

Carolina Crescentini e Michele Riondino - con i fidanzati al seguito - - Jasmine Trinca - Izabel Goulart e gli altri : la Mostra del cinema di ... : Carolina Crescentini in coppia con Francesco Motta, il padrino Michele Riondino con Eva Nestori , e quanti baci a favore di flash!, , Jasmine Trinca, Naomi Watts…. super modelle e attrici, star ...