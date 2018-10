Caos ripescaggi in Serie B | ecco la decisione della Ternana

Caos ripescaggi - il presidente del Potenza Caiata contro il ricorso della Lega B : “Grave e inaccettabile” : “Considero molto grave e inaccettabile il ricorso al Consiglio di Stato deciso dall’assemblea di Lega B, dopo la decisione del Tar del Lazio secondo cui il campionato cadetto, partito a 19 squadre, può tornare ora a 22 club, anche perché la Lega stessa non è legittimata, in quanto solo deLegata all’organizzazione del campionato e non a stabilirne l’ordinamento”. Queste dichiarazioni fanno riferimento a ...

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - è Caos : 6 partite rinviate : Le notizie del giorno – La decisione di ieri del Tar è stata incredibile, sentenza che sconfessa sia la Lega di B che la Federcalcio sul blocco dei Ripescaggi e sulla Serie B a 19 squadre, si è deciso di riportare il campionato a 22 squadre. La nuova udienza è stata fissata per il 26 marzo 2019 ma risulta impossibile aspettare questa data, è quindi previsto un intervento immediato della Figc e del neopresidente Gravina. La Lega ...

Ripescaggi - è Caos : ecco la sentenza che ribalta tutto - le tappe di una vicenda vergognosa. Ecco i NOMI delle squadre riammesse in Serie B : Ripescaggi– E’ in arrivo una clamorosa rivoluzione il campionato di Serie B pronta a stravolgere anche quello di Serie C. La decisione di ieri del Tar è stata incredibile, sentenza che sconfessa sia la Lega di B che la Federcalcio sul blocco dei Ripescaggi e sulla Serie B a 19 squadre, si è deciso di riportare il campionato a 22 squadre. La nuova udienza è stata fissata per il 26 marzo 2019 ma risulta impossibile aspettare ...

Serie B a 19 squadre - ripescaggi : Tar accoglie ricorso Ternana/ Ultime notizie - Caos per Novara e Pro Vercelli : Serie B nel caos: a 19 o a 22? Tar accoglie ricorso della Ternana, caos anche per le posizioni da riesaminare di Novara e Pro Vercelli. Nuova pioggia di ricorsi?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:08:00 GMT)

Caos ripescaggi - il neo presidente della Figc Gravina convoca riunione d’urgenza : Il neo presidente della federcalcio Gabriele Gravina ha riunito d’urgenza nella sede di via Allegri il pool di avvocati della Figc. Allo studio dei legali e del numero 1 federale, già ai tempi della presidenza della Lega Pro contrario al blocco dei ripescaggi, la soluzione migliore per uscire dall’impasse che si è venuta a creare dopo la decisione di oggi del Tar secondo cui “deve essere riesaminata dagli organismi ...

Caos Serie B - l’Entella scrive a Malagò : le ultime sulle chance di ripescaggio : Ill.mo Presidente come Vi è noto, il Collegio di Garanzia dello Sport, I Sezione, con decisione del 19.09.2018 (alla presente si allega copia del dispositivo Prot. N. 719/18 – doc. allegato 1), ha riconosciuto la legittimazione processuale di Virtus Entella S.r.l., in merito al deferimento dell’ A.C. Cesena Spa del 25.06.2018 per il caso plusvalenze fittizie e ha determinato che la sanzione afflittiva di 15 punti già irrogata all’ A.C. ...

Ripescaggi : ancora Caos in Serie B - respinti i ricorsi di Pro Vercelli e Siena : Ripescaggi Serie B- Il Consiglio di Stato, confermando le ordinanze del Tar del Lazio, ha respinto l’appello cautelare della Pro Vercelli e del Siena, che chiedevano l’annullamento delle decisioni del Collegio di garanzia dello scorso 11 settembre in merito ai Ripescaggi e all’assetto del campionato di Serie B. Secondo quanto informa la Lega cadetta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Collegio – come aveva da ...

Caos calcio : tra ripescaggi e il caso Entella - il 'teatrino' prosegue : 'Un teatrino triste'. Così la Gazzetta dello Sport definisce l'ennesimo incredibile capitolo legato al Caos ripescaggi tra Serie B e Serie C, con la Virtus Entella che dovrà ancora aspettare il verdetto a causa del nuovo rinvio deciso dai ...

Caos ripescaggi Serie B - la Serie C si costituisce in giudizio davanti al Tar [DETTAGLI] : ripescaggi Serie B – In perfetta aderenza alla ratio del Decreto Legge 5 ottobre 2018 n. 115 emanato, vista la ”straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa (…) anche in relazione all’esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l’impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti ...

Le notizie del giorno – La pazza idea di Agnelli ed il Caos ripescaggi in Serie B : Le notizie del giorno – E’ una situazione delicatissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, l’ultima sentenza ha confermato il format di 19 squadre. Il Tribunale Federale ha dichiarato inammissibili il ricorso contro il blocco dei ripescaggi in Serie B ma adesso 4 club, Ternana, Siena, Pro Vercelli e Catania sono pronte a rivolgersi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’istanza è stata inviata in mattinata al ...

Caos ripescaggi - nuovo appello dei club : 'Il governo azzeri tutto e ci dia la Serie B' : L'appello congiunto è indirizzato al sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e anche al presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina , , : si chiede l'intervento del governo '...

Le notizie più importanti del giorno – Caos ripescaggi in Serie B : Le notizie più importanti del giorno – E’ una situazione caldissima per quanto riguarda il campionato di Serie B ma non solo in arrivo novità anche per il massimo campionato italiano. E’ in arrivo entro le prossime ore la sentenza del Tar. Alle 9.30 si è riunita la camera di Consiglio presso la sezione 1-ter del Tar del Lazio, due le possibilità: o riconosce la decisione del Collegio di Garanzia del Coni o la ribalta. Secondo le ...

Serie B a 19 o a 22 squadre? Nel Caos dei ricorsi sei club sperano nel ripescaggio. Ma l’Entella ha già esordito in Serie C : C’è la Serie B che a un mese dall’inizio ancora non sa se sarà a 19 squadre (come stabilito dalla Lega, in accordo con Figc e Coni) o a 22 (come previsto dalle regole). La Serie C che, a catena, brancola nel buio: quattro squadre (Catania, Ternana, Novara e Siena) che aspettano il ripescaggio, sei partite già rinviate (altrettante lo saranno il prossimo weekend), ricorsi in ogni grado della giustizia sportiva ed amministrativa, sentenze ...

Caos ripescaggi Serie B : collegio di garanzia rinvia udienza - ecco la nuova data : E’ stata rinviata al 28 settembre l’udienza del collegio di garanzia dello Sport del Coni sul format della Serie B che era prevista per venerdì prossimo. Lo ha deciso il presidente del collegio, Franco Frattini, in seguito ai provvedimenti odierni con cui il Tar del Lazio ha revocato i precedenti decreti relativi ai ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli e fissato l’udienza cautelare collegiale per il 26 ...