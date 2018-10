Caos B | Gravina | non uniamo danno a beffa

Caos B : Gravina - responsabiltà non nostrà : ANSA, - ROMA, 25 OTT - Un consiglio federale d'urgenza per affrontare la situazione della serie B, dopo la sentenza del Tar del Lazio e la decisione della Lega di B di impugnarla al Consiglio di Stato,...

Caos ripescaggi - il neo presidente della Figc Gravina convoca riunione d’urgenza : Il neo presidente della federcalcio Gabriele Gravina ha riunito d’urgenza nella sede di via Allegri il pool di avvocati della Figc . Allo studio dei legali e del numero 1 federale, già ai tempi della presidenza della Lega Pro contrario al blocco dei ripescaggi , la soluzione migliore per uscire dall’impasse che si è venuta a creare dopo la decisione di oggi del Tar secondo cui “deve essere riesaminata dagli organismi ...

Caos Serie B e Serie C - Gravina a CalcioWeb svela tutto : i club a rischio per la ‘grana’ fideiussioni ed i possibili ribaltoni nei campionati : E’ una situazione sempre più delicata per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, i tornei sono iniziati già da alcune settimane ma entro i prossimi giorni potrebbero verificarsi nuovi clamorosi ribaltoni. Nelle ultime ore Caos per quanto riguarda la presentazione di alcune fideiussioni necessarie per l’iscrizione al campionato, dopo il caso Finworld, è stato chiesto alle società coinvolte di presentare una nuova ...