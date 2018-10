Caos B | Entella | situazione inspiegabile

Caos Serie B - la Virtus Entella tuona e scrive al presidente Gravina : Virtus Entella incredula per quanto sta accadendo nelle ultime settimane, una squadra ‘sballottata’ tra due campionati a suon di ricorsi “Al presidente Gabriele Gravina ricordiamo che martedì prossimo 6 novembre il Tar si pronuncerà sulla nostra richiesta di sospensiva degli incomprensibili dinieghi di Figc e Lega di B: per questo chiediamo di rinviare la gara contro il Pisa, (fissata a sorpresa dalla Serie C per domenica ...

Caos Serie B - l’Entella scrive a Malagò : le ultime sulle chance di ripescaggio : Ill.mo Presidente come Vi è noto, il Collegio di Garanzia dello Sport, I Sezione, con decisione del 19.09.2018 (alla presente si allega copia del dispositivo Prot. N. 719/18 – doc. allegato 1), ha riconosciuto la legittimazione processuale di Virtus Entella S.r.l., in merito al deferimento dell’ A.C. Cesena Spa del 25.06.2018 per il caso plusvalenze fittizie e ha determinato che la sanzione afflittiva di 15 punti già irrogata all’ A.C. ...

Caos calcio : tra ripescaggi e il caso Entella - il 'teatrino' prosegue : 'Un teatrino triste'. Così la Gazzetta dello Sport definisce l'ennesimo incredibile capitolo legato al Caos ripescaggi tra Serie B e Serie C, con la Virtus Entella che dovrà ancora aspettare il verdetto a causa del nuovo rinvio deciso dai ...

Caos Serie B - il presidente dell’Entella lancia accuse : “campionati falsati” : Sempre più Caos nel campionato di Serie B, rigettato il ricorso di 5 club e format confermato a 19 squadre. Ecco le accuse del presidente dell’Entella Gozzi ai microfoni di Gianluca Di Marzio: “Il campionato 17/18 di Serie B che ha decretato la nostra retrocessione è stato totalmente falsato. Sì, siamo retrocessi in un campionato falsato! Con una società, il Foggia, definita dalla Procura di Milano quale ‘lavatrice di soldi ...

Virtus Entella - il presidente Gozzi crede ancora nella Serie B : il Caos prosegue : Virtus Entella, Antonio Gozzi ha parlato della possibile riammissione del club ligure al campionato di Serie B “C’è una grave crisi del sistema della giustizia sportiva che mi pare il sottosegretario Giorgetti abbia colto e stigmatizzato in maniera molto autorevole. Il decreto uscito l’altro giorno prevede addirittura la scomparsa della giustizia sportiva, perché è evidente che un sistema che fa in modo che le cose non ...

Caos Serie B - l'Entella scrive a Fabbricini. Possibile una clamorosa protesta : ...con il direttore generale Michele Uva 'per comprendere - si legge nella missiva - i motivi per i quali la Figc non ha ancora assunto i provvedimenti amministrativi disposti dal colleggio dello Sport, ...

Serie B a 19 o a 22 squadre? Nel Caos dei ricorsi sei club sperano nel ripescaggio. Ma l’Entella ha già esordito in Serie C : C’è la Serie B che a un mese dall’inizio ancora non sa se sarà a 19 squadre (come stabilito dalla Lega, in accordo con Figc e Coni) o a 22 (come previsto dalle regole). La Serie C che, a catena, brancola nel buio: quattro squadre (Catania, Ternana, Novara e Siena) che aspettano il ripescaggio, sei partite già rinviate (altrettante lo saranno il prossimo weekend), ricorsi in ogni grado della giustizia sportiva ed amministrativa, sentenze ...

Caos Serie B : Entella verso la riammissione - ma ha già giocato in C : L'Entella non si era unita ai ricorsi delle altre e martedì ha così esordito in Serie C, battendo il Gozzano per 3-1: la partita va verso l'annullamento. L'articolo Caos Serie B: Entella verso la riammissione, ma ha già giocato in C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caos calcio - accolto il ricorso dell'Entella : Cesena -15 nello scorso campionato. Serie B a 20? : 'Il Collegio di Garanzia dello sport, al termine della udienza tenutasi oggi, presieduta dal prof. Sanino, viste le conclusioni esternate dalla ricorrente a pag. 29 del ricorso introduttivo, in ...