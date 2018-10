Canone Rai 2019 | importo ed esenzioni in Legge di bilancio

Canone Rai - come cambia con la legge di bilancio : quanto costa e quali sono le esenzioni : La legge di bilancio prevede conferme e proroghe anche sul Canone Rai. In particolare, viene confermata anche per gli anni successivi al 2018 la riduzione della tariffa a 90 euro, così come deciso nella scorsa legislatura. Prorogata anche l'esenzione per gli over 75 con reddito annuo inferiore agli 8mila euro, altra misura introdotta nella scorsa legislatura.Continua a leggere

Bozza della manovra - le misure dalle sigarette al Canone Rai : Sono 73 gli articoli della Bozza della manovra . Il primo è dedicato, come ormai consuetudine, al disinnesco delle clausole Iva. Si passa poi al taglio dell'Ires alla flat tax per gli autonomi, fino ...

Disdetta Canone Rai 2019 : come disdire per decesso - mancanza tv o cambio residenza : Oggi andremo a vedere insieme in che modo e perché è possibile disdire, per le varie ragioni differenti che tratteremo, il contratto del Canone Rai. come disdire il Canone Rai 2019 per decesso dell’intestatario In questo articolo parleremo del perché e del come sia possibile richiedere la Disdetta del Canone Rai. Le motivazioni possono essere differenti fra di loro e qui di seguito le prenderemo in considerazione in maniera singolare. Per ...

Canone Rai - scade l’ultima rata : quando e come va pagata : Sta per scadere il termine fissato per il pagamento dell'ultima rata del Canone Rai per chi non riceve l'addebito sulla bolletta della fornitura elettronica. Nel caso in cui il pagamento sia suddiviso in quattro rate trimestrali da 23,93 euro l'una, il versamento deve avvenire entro il 31 ottobre tramite modello F24.Continua a leggere

Canone Rai - la scadenza di fine mese : Canone Rai , scadenza in arrivo . Scade il 31 ottobre la quarta rata trimestrale di chi è obbligato al pagamento del Canone di abbonamento alla televisione per uso privato e per il quale non è ...

Di Maio : “Italiani non possono pagare Canone per una Rai così. Salvini? Non chieda garanzie per Berlusconi” : “Una cosa è certa: gli italiani non possono pagare il canone per una Rai in queste condizioni“. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato da Massimo Giletti a Non è l’arena (La7). E rivolgendosi al conduttore, il ministro M5s spiega: “La nostra più grande sfida è mettere mani sulla Rai, rimetterla in moto e garantire il merito, cosa di cui lei, Giletti, è informato visto che è stato uno ...

“Rimborso Canone Rai” - hai ricevuto questa mail? Occhio - cosa succede se la apri : Avete ricevuto “questa” mail? Non apritela per nessuna ragione. Il monito arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Ma di che mail si tratta? Di una mail inviata “dall’Agenzia delle Entrate” che comunica che il destinatario può ottenere un parziale rimborso del canone Rai. Ma è una truffa: la vera Agenzia delle Entrate non ha mai mandato mail di questo tipo e ha tempestivamente comunicato ai cittadini la truffa. Purtroppo negli ...

