Canada | la mamma che ritrova il figlio rapito 31 anni prima

vanityfair

: RT @Passionegatti: Una gattina di due settimane di nome Virgule è stata trovata per le strade di Montreal, in Canada, senza una mamma...[St… - BottoDavide : RT @Passionegatti: Una gattina di due settimane di nome Virgule è stata trovata per le strade di Montreal, in Canada, senza una mamma...[St… - Passionegatti : Una gattina di due settimane di nome Virgule è stata trovata per le strade di Montreal, in Canada, senza una mamma.… -

(Di martedì 30 ottobre 2018)Lyneth Mann-Lewis non sapeva se suoJermaine fosse vivo o morto, non sapeva se l’avrebbe mai più rivisto. Lei, canadese, e il papà del bambino, Allan Mann, americano, si erano separati poco dopo essere diventati genitori: quando Jermaine aveva 21 mesi, viveva con la donna, e vedeva regolarmente il padre. Allan, però, durante un incontro con la ex moglie a Toronto, hail bambino e ha fatto perdere le loro tracce. Solo trentundopo, finalmentehanno potuto riabbracciarsi. Jermaine e suo padre hanno vissuto sotto falso nome negli Stati Uniti fino alla fine della scorsa settimana, quando l’uomo è stato incastrato dalla polizia, proprio grazie ai suoi documenti falsi: gli agenti non avevano mai smesso di cercarlo. Allan Mann è accusato di avere falsificato il suo certificato di nascita e quello del: sui documenti contraffatti era scritto che i ...