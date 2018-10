Camilleri | ' Essere cieco è una fortuna | non vedo certe facce ributtanti che

Andrea Camilleri : «La fortuna di essere cieco e non vedere certe facce» : Andrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea Camilleri«In questo momento, è una fortuna essere ciechi, non vedere certe facce ributtanti che seminano odio, che seminano vento e raccoglieranno tempesta». Andrea Camilleri, ospite domenica sera di Che Tempo Che Fa, su Raiuno, non ha edulcorato la realtà. Lo stato di salute di un Paese che ha perso «la ...

Camilleri : "Fortunato a essere cieco oggi : non vedo facce che seminano odio. Non voglio morire male : spero nei giovani" : Lo scrittore Andrea Camilleri, grande voce della narrativa contemporanea italiana, è intervenuto nel corso della puntata di Che tempo che fa del 28 ottobre su Rai 1 parlando del clima di odio che si respira nel nostro Paese.Lo scrittore, infatti, ha anche commentato la proposta al Senato per l'istituzione della Commissione Anti-odio da parte dalla Senatrice Liliana Segre: "In questo momento è una fortuna essere ciechi: non vedere ...

