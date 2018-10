Calendario WTA tennis 2019 | le date e il programma dei tornei Inversione tra Finals ed

oasport

(Di martedì 30 ottobre 2018) Ci sono novità sul fronte WTA in vista del. La Women'sAssociation (WTA) ha, infatti, reso noto ilper la stagione prossima. Tra le novità, da registrare l'di settimana tra le WTAa Shenzhen e il WTA Elite Trophy di Zhuhai che anticiperà quindi il Masters femminile. Inoltre vi saranno due nuovicategoria International a rendere ancor più gravosa per le giocatrici la gestione dell'annata: Hua Hin ospiterà il "Thailand Open" dal 28 gennaio e dopo cinque anni di assenza ci sarà il "Palermo Ladies Open" nella settimana del 22 luglio. Inoltre, altro cambiamento riguarda il il Dubai Duty FreeChampionships che tornerà ad essere un Premier 5 mentre il Qatar Total Open di Doha diventerà un Premier. A chiosa, opportuno evidenziare l'alternanza delle sedi per la "Rogers Cup", che nelsarà a Toronto.