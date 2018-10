Calendario golf 2019 | European Tour | le date e il programma completo Si parte già a

Golf - Calendario 2019 European Tour : le date e il programma completo. Si parte già a novembre! Italian Open a ottobre : Nella giornata di oggi è stato pubblicato il calendario della stagione 2019 dell’ European Tour di Golf . Come già quest’anno, si partirà da Hong Kong nella settimana immediatamente successiva al World Tour Championship di Dubai. La fase iniziale prevede una serie di tornei validi anche per Tour diversi da quello europeo, con le novità dell’approdo in Arabia Saudita a febbraio, dell’ingresso dello storico Vic Tour in ...

Golf - Ryder Cup 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Le Golf National, Parigi (precisamente il sobborgo di Saint-Quentin-en-Yvelines). Questo è il luogo della storia per la Ryder Cup 2018, che approda per la prima volta in Francia e per la seconda fuori dal binomio Gran Bretagna-USA, dopo l’edizione 1997 tenutasi a Sotogrande, in Spagna, in omaggio al compianto Seve Ballesteros. Sarà l’edizione numero 42 della manifestazione, tenutasi per la prima volta nel 1929 e originariamente ...