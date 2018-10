Calciomercato | Lippi svela un retroscena su Paquetà

calcioweb.eu

: #Calciomercato, #Lippi su #Paquetà: 'Poteva arrivare in #Italia già in passato e a cifre minori' - CalcioWeb : #Calciomercato, #Lippi su #Paquetà: 'Poteva arrivare in #Italia già in passato e a cifre minori' - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Lippi: '#Juve spettacolare, è da Triplete. #Allegri top mondiale, ma occhio a #Inter e #Napoli' -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Il talentino brasiliano del Flamengo Lucasha trovato l’accordo con il Milan e presto sbarcherà in Italia: presumibilmente dal 2019 i tifosi rossoneri potranno ammirare le sue giocate sui campi di tutta Italia ed, in caso di qualificazione ai sedicesimi, anche in Europa League. In merito a questa operazione di mercato si è pronunciato il procuratore Davide, in passato vicinissimo a portare il classe 1997 nel massimo campionato italiano: “Mi rode parecchio non averlo portato io, ma alla fine fa anche piacere vedere che un giocatore su cui ho lavorato per due anni arrivi in una grande squadra. Il giocatore è forte, molto forte, e sono convinto che potrà fare bene. Poteva arrivare in prestito gratuito con diritto di riscatto a tre milioni un anno e mezzo fa, era quasi fatta con un club medio-piccolo della Serie A, poi alla fine me lo bocciarono. Adesso ...