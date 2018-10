Calcio | l’Inter travolge la Lazio all’Olimpico per 3-0 con Icardi sugli scudi Nerazzurri

FcCrotone Calcio - sollevato dall’incarico il tecnico Giovanni Stroppa e l’intero suo staff : Per la trasferta di Lecce la squadra è stata affidata all’allenatore della Primavera, ed ex calciatore del Crotone, Ivan Moschella.

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...

Calcio femminile - UFFICIALE : l’Inter avrà una sua squadra. Acquisito il titolo della Asd Inter Milano : E’ UFFICIALE: l’Inter avrà una sua squadra nel Calcio femminile. Con una nota pubblicata sul proprio sito UFFICIALE, la società nerazzurra ha infatti annunciato l’acquisizione del titolo sportivo dell’Asd femminile Inter Milano (attualmente prima in Serie B a punteggio pieno dopo due giornate) e, nello stesso tempo, delle prestazioni delle calciatrici appartenenti alla Prima Squadra e alla Primavera. Pertanto il progetto ...

L’Inter sbarca nel Calcio femminile : acquistato il titolo della Femminile Inter Milano : L’Inter sbarca nel calcio Femminile: acquistato il titolo sportivo precedentemente appartenente alla ASD Femminile Inter Milano L'articolo L’Inter sbarca nel calcio Femminile: acquistato il titolo della Femminile Inter Milano è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è anche l’interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...

Calciomercato Torino - Cairo fa luce sull’interesse per Lazzari e Candreva : “ecco come stiamo agendo” : Il presidente del Torino ha parlato del mercato granata, soffermandosi sui nomi di Lazzari e Candreva Dodicesimo posto in campionato, un avvio non proprio esaltante per il Torino che punta sui gol di Belotti e Zaza per risalire la china. Il presidente Cairo si fida comunque del lavoro di Mazzarri, analizzando al tempo stesso il mercato per rinforzare a gennaio la rosa. Marco Alpozzi/LaPresse Sul taccuino sono molti i nomi presente, ma il ...

Calciomercato - trova conferme l’interesse del Barcellona per Piatek : I dodici gol in otto partite non possono passare inosservati, così Krzysztof Piatek, autentica rivelazione di questo inizio di stagione, ha iniziato a raccogliere l’interesse di diversi top club europei. Uno di questi è proprio il Barcellona, che secondo il Mundo Deportivo segue da tempo e con attenzione l’attaccante polacco. I tifosi del Genoa iniziano a tremare, anche perché il potere d’acquisto dei catalani non si fermerà di ...

Il Calciomercato oggi – La mossa del Milan - l’offerta al Genoa ed il ritorno all’Inter : Il calciomercato oggi – Il Milan sta già lavorando al mercato del prossimo anno, che potrebbe riservare un gran colpo a costo zero. Secondo i media inglesi, infatti, il centrocampista dell’Arsenal Aaron Ramsey è uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera per rinforzare la rosa della squadra che verrà. Ramsey, il cui contratto scade a giugno, sarebbe tentato dall’avventura in Italia dopo anni di militanza tra le file ...

Calcio - Champions League : l’Inter sconfigge il Tottenham all’ultimo respiro - il Napoli non va oltre lo 0-0 a Belgrado in casa della Stella Rossa : L’avventura nella Champions League 2018-19 delle italiane inizia con l’emozionante vittoria dell’Inter all’ultimo respiro sul Tottenham. Gli Spurs passano in vantaggio con il danese Christian Eriksen, ma i nerazzurri, nella partita che sancisce il loro grande ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, non mollano di un centimetro e prima pareggiano il match con un eurogol di Mauro Icardi, il primo in Champions League in carriera ...

Il Calciomercato oggi - grande colpo dell’Inter per gennaio : Il calciomercato oggi – Situazione caldissima in casa Inter, i nerazzurri sono reduci dalla pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro il Parma ed in generale da un avvio di stagione difficilissimo. La posizione del tecnico Luciano Spalletti è già dunque a serio rischio e la dirigenza sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni di avvicina sempre di più il primo colpo per il mercato di ...

Le notizie di Calciomercato : il futuro di Pogba ed il ritorno di fiamma dell’Inter : Le notizie di calciomercato – Il mercato è festa ma le società non stanno con le mano in mano in vista della finestra di gennaio. Mino Raiola ha già le idee chiare in merito a come proseguirà la carriera di Paul Pogba, uno dei gioielli del suo roster: il centrocampista francese, dopo la Serie A e la Premier League, sembra avviato verso la Lega spagnola. Stando a quanto rivela il Manchester Evenings, l’agente del giocatore avrebbe ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : i nomi dell’Inter per la competizione europea : Il Fair Play Finanziario condiziona, e non poco, la lista Champions dell’Inter: soltanto 21 posti disponibili in Lista A e pareggio di bilancio le imposizioni UEFA, che limitano di molto lo spazio di manovra a disposizione di Luciano Spalletti. Ritroviamo così, ad esempio, un elenco con quattro portieri. Accanto ad Handanovic ecco, infatti, Padelli, Berni e Di Gennaro, ma a far rumore sono soprattutto i grandi assenti: fuori dalla lista, ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : i 21 nomi dell’Inter per la competizione europea : Il Fair Play Finanziario condiziona, e non poco, la lista Champions dell’Inter: soltanto 21 posti disponibili e pareggio di bilancio le imposizioni UEFA, che limitano di molto lo spazio di manovra a disposizione di Luciano Spalletti. Ritroviamo così, ad esempio, un elenco con quattro portieri. Accanto ad Handanovic ecco, infatti, Padelli, Berni e Di Gennaro, ma a far rumore sono soprattutto i grandi assenti: fuori dalla lista, per i motivi ...