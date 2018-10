Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 30 - 31 Ottobre - 1 Novembre

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 26 - 27 - 28 Ottobre : Si apre su DAZN un weekend ricco di appuntamenti per gli appassionati di sport. Saranno infatti oltre 60 gli eventi sportivi che la piattaforma di streaming trasmetterà, live e on demand, nel fine settimana tra Calcio nazionale e internazionale, rugby, sport americani, sport da combattimento, rally e darts. Sulla piattaforma di streaming ci sarà anche spa...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 10a giornata Premier e 11a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in esclusiva tra il 26 e il 29 ottobre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la decima giornata A Wembley un “Monday Night” da non perdere: TOTTENHAM-MANCHESTER CITY lunedì 29 ottobre – ore 21 – Sky Sport Football (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Bundesliga con 3 partite in onda del nono turno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Calcio Estero; RebChester - la Manchester ribelle : Faccio parte di quella generazione che, ogni domenica, sugli spalti dello stadio della squadra del cuore ha urlato e continua a urlare, anche più volte a partita, “No al Calcio moderno!”.Poi un mesetto fa ho letto quel magnifico libro che è “Uccidi Paul Breitner” di Luca Pisapia e a fine lettura mi sono ritrovato spiazzato: ha ragione Pisapia, il Calcio nasce moderno. E’ moderno per concezione, per la sua capacità di adattarsi ai tempi che ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 19 al 22 Ottobre : Saranno ioltre 60 gli eventi sportivi che la piattaforma di streaming trasmetterà, live e on demand, nel fine settimana tra Calcio nazionale e internazionale, rugby, sport americani e boxe. Sulla piattaforma di streaming ci sarà anche spazio per il grande Calcio internazionale, con tutte le partite di Liga e Ligue 1. In Spagna c’è grande attesa...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 9a giornata Premier e 8a Bundesliga : Calcio Estero 10 incontri in esclusiva tra il 19 il 22 ottobre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la nona giornata Super sfida a Stamford Brige: CHELSEA-MANCHESTER UNITED | Sarri vs Mourinho sabato 20 ottobre, ore 13.30 (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Bundesliga con 4 partite in onda dell’ottavo turno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Calcio estero; Firas Chaouat e la Tunisia che cambia : Ventottesimo minuto di gioco: Firas Chaouat insacca alle spalle del portiere nigerino.Trentaduesimo minuto di gioco: Firas Chaouat rinsacca alle spalle del portiere nigerino.Novantesimo minuto di gioco (più recupero): il direttore di gara fischia la fine.Risultato finale: Niger 1-Tunisia 2. Tunisia qualificata con due giornate d’anticipo alla Coppa d’Africa 2019 e Niger eliminato.Nulla di strano direte voi, pronostici rispettati. In un girone ...

Calcio estero; Qualificazioni Coppa d’Africa : tra prime volte - conferme e incertezze : Si sono giocate l’altro ieri le ultime partite valide per la quarta giornata dei gironi di qualificazione alla Coppa d’Africa 2019 che, per la prima volta nella sua storia, si giocherà in estate, dal 15 giugno al 13 luglio. Il Paese ospitante sarà il Camerun.Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati e le classifiche di ogni girone.–Gruppo A: tutto già deciso in questo gruppo. Infatti, visti i risultati di ieri, Senegal e Madagascar ...

Calcio Estero; Ligue 1 : tutte le novità dopo la sosta nazionali : dopo la pausa nazionali riparte la Ligue 1 con tante le novità che si sono concretizzate in questi giorni.dopo la parentesi delle nazionali ed il break del campionato, la Ligue 1 è pronta a ripartire. Tante le novità che si sono concretizzate in questi giorni. Prima analizziamo nel dettaglio l’andamento delle squadre fino a questo momento.La classifica presenta un Paris Saint Germain ormai in fuga, con 8 punti di vantaggio sul ...

Calcio Estero; Società schierate : quando il Calcio fa politica : Spesso, nei discorsi da bar o nei titoli dei grandi quotidiani, agli amanti del calcio capita di imbattersi in discorsi calcistico-politici.Ogni volta che c’è il derby di Roma ci viene ricordato che la curva nord della Lazio ha teso amicizie con varie tifoserie europee nel nome del fascismo o del sovranismo nazionale tanto di moda nell’ultimo periodo. quando si parla di Verona si ricorda spesso come la curva dell’Hellas sia la “più fascista ...

Perquisizioni in 12 club e all'estero - in Belgio scoppia il caso Calciopoli : Una raffica di Perquisizioni è stata realizzata in una dozzina di club di calcio della serie A belga in quella che si prefigura come una 'Calciopoli' del Belgio. La magistratura indaga su vari reati ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 5 al 7 Ottobre : E' in arrivo su DAZN un weekend ricco di grandi appuntamenti per gli appassionati di sport. Saranno oltre 50 gli eventi sportivi che DAZN trasmetterà in diretta e on demand, nel fine settimana, tra Calcio nazionale e internazionale (Serie A TIM, Serie BKT, Serie D, LaLiga, Ligue 1, Ligue 2, J1 League, e l’esordio su DAZN della Championship inglese), sport americani (NFL, NHL e Playoff MLB), Guinness PRO 14 di rugby, sport da ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 8a giornata Premier e 7a Bundesliga : 10 incontri in esclusiva tra il 5 il 7 ottobre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per l’ottava giornata (uno anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Testa a testa ad Anfield: LIVERPOOL-MANCHESTER CITY domenica 7 ottobre, ore 17.30 Bundesliga con 4 partite in onda del settimo turno Saranno 10 gli incontri di Calcio Estero in...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 28 Settembre al 1 Ottobre : Saranno oltre 45 gli eventi sportivi che DAZN trasmetterà live e on demand nel fine settimana, tra Calcio nazionale e internazionale (Seria A TIM, Serie BKT, Serie D, LaLiga, Ligue 1, Ligue 2 e J1 League), sport americani con MLB e NFL, rugby con il Guinness PRO14, MMA con il Bellator e World Grand Prix Darts. Il weekend di grande Calcio su DAZN prevede tutta la Liga spagnola, dove spicca il derby di Madrid tra Real e Atletico, in ...