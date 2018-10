Calcio a 5 | Bielorussia-Italia 2-4 | gli Azzurri espugnano Minsk nella seconda amichevole

Calcio a 5 : Bielorussia-Italia 2-2 - beffardo pareggio in amichevole degli Azzurri a Minsk : Termina sul 2-2 la prima delle due amichevoli dell’Italia di Calcio a 5 contro la Bielorussia. All’“Uruchye” di Minsk gli Azzurri, due volte in vantaggio, non son riusciti a gestire la situazione, facendosi raggiungere dai padroni di casa, dopo aver avuto anche diverse chance per siglare altre reti, come le traverse colpite tra il primo e il secondo periodo di gioco testimoniano. Il CT Roberto Menichelli manda in campo la ...